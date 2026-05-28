A pesar del silencio de la China Suárez y Mauro Icardi en las redes sociales, se siguen viralizando imágenes y videos de la pareja paseando por Japón donde viajaron sin la companía de los hijos de la actriz.
La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al encontrarse con argentinos en Tokio
Explosión en las redes sociales por el encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi con seguidores en las calles de Tokio.
En medio de la polémica por haber dejado a los pequeños en Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia esta vez por su encuentro con fans argentinos en las calles de Tokio.
El periodista Gustavo Mendez publicó un video de la China y Mauro saludando a sus seguidores y dio detalles de la actitud que tuvieron con los admiradores. "Un grupo de turistas argentinas de la provincia de Santa Fe se encontraron a Icardi y La China por las calles de Tokio", arrancó.
"Estas imágenes son de ayer a las 13 hs de Tokio y lo que me contaron que estaban súper mimosos entre ellos y buena onda para las fotos", siguió mientras siguen los rumores sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi tras sus vacaciones.
Alerta por los hijos de la China Suárez: "Los dejó solos en Turquía"
En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, arrancó Paula Varela.
"Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", siguió sobre el argumento que plantean desde el círculo de Vicuña.
La devastadora reacción de Benjamín Vicuña al saber que sus hijos ven a Icardi como un papá
Benjamín Vicuña rompió el silencio en medio luego de que la China Suárez asegurara que sus hijos Amancio y Magnolia Vicuña ven a Mauro Icardi como un padre.
En medio del revuelo por las declaraciones de la China Suárez en la justicia y su viaje con Icardi a Japón, Benjamín Vicuña no pudi ocultar su incomodidad.
"¿Vi que Eugenia declaró y dijo que sus hijos lo tratan como un padre a Mauro”, le comentó el movilero. “¿Eso dijo?”, respondió Bnejamín Vicuña sorprendido.
“Bueno... son opiniones”, siguió tratando de no ahondar en el tema. "Lo importante es que mis hijos estén bien, ya están llegando prontito, así que eso me tiene muy feliz”, cerró.