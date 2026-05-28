La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al encontrarse con argentinos en Tokio

china mauro fans tokio La China Suárez y Mauro Icardi con fans en las calles de Tokio.

"Estas imágenes son de ayer a las 13 hs de Tokio y lo que me contaron que estaban súper mimosos entre ellos y buena onda para las fotos", siguió mientras siguen los rumores sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi tras sus vacaciones.

Alerta por los hijos de la China Suárez: "Los dejó solos en Turquía"

En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, arrancó Paula Varela.

"Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", siguió sobre el argumento que plantean desde el círculo de Vicuña.

La devastadora reacción de Benjamín Vicuña al saber que sus hijos ven a Icardi como un papá

Benjamín Vicuña rompió el silencio en medio luego de que la China Suárez asegurara que sus hijos Amancio y Magnolia Vicuña ven a Mauro Icardi como un padre.

En medio del revuelo por las declaraciones de la China Suárez en la justicia y su viaje con Icardi a Japón, Benjamín Vicuña no pudi ocultar su incomodidad.

"¿Vi que Eugenia declaró y dijo que sus hijos lo tratan como un padre a Mauro”, le comentó el movilero. “¿Eso dijo?”, respondió Bnejamín Vicuña sorprendido.

vicuña hijas mauro Benjamín Vicuña en shock por las declaraciones de la China Suárez sobre sus hijos.

“Bueno... son opiniones”, siguió tratando de no ahondar en el tema. "Lo importante es que mis hijos estén bien, ya están llegando prontito, así que eso me tiene muy feliz”, cerró.