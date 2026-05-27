Los hijos de la China Suárez fuera de Turquía: ¿dónde están?

china mauro bosque japon La China Suárez viajó con su mamá a Japón.

En medio de todas las repercusiones por las últimas imágenes de la China Suárez con su madre, en el programa de Moria Casán revelaron que sus hijos ya están en Argentina.“Los hijos de la China ya están en la Argentina y están con sus padres. Rufina está con Nicolás Cabré y Amancio y Magnolia están con Benjamín Vicuña”, aseguró el periodista Gustavo Méndez.

Indignación por el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Japón

En el programa de Moria Casán dieron detalles de la mini luna de miel de Mauro Icardi y la China Suárez. “Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez y están en Japón”, revelaron. "Después de Japón se van a Turquía y luego viene a la Argentina. Icardi ya pidió ver a sus familiares”, siguieron sobre su futuro.

Si bien ni la China Suárez ni Icardi mostraron fotos de sus paseos en sus redes, una usuaria publicó un video de la pareja en un restaurante repleto de chanchos.

MAURO CHINA CHANCHOS JAPON La China Suárez y Mauro Icardi en Japón.

"Pobrecitos los chanchitos, qué necesidad. Así los tienen a los chanchitos”, dice la joven en la grabación que se llenó de críticias y comentarios en pocos minutos.