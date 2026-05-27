Mientras siguen las críticas y cuestionamientos por el lujoso viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Japón, salió a la luz nueva información sobre los hijos de la actriz Rufina, Amancio y Magnolia.
Los hijos de la China Suárez fuera de Turquía: ¿dónde están?
Explosión en las redes sociales por la última información que involucra a los hijos de la China Suárez mientras la actriz sigue en Japón. Los detalles
En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, decíaPaula Varela. "Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", seguía sobre el argumento que plantean desde el círculo de Vicuña.
Además se confirmó que los niños quedaron al cuidado de niñeras y personal doméstico ya que su abuela materna fue vista en Japón junto a la China y Mauro lo que provocó una ola de reacciones en las redes.
En medio de todas las repercusiones por las últimas imágenes de la China Suárez con su madre, en el programa de Moria Casán revelaron que sus hijos ya están en Argentina.“Los hijos de la China ya están en la Argentina y están con sus padres. Rufina está con Nicolás Cabré y Amancio y Magnolia están con Benjamín Vicuña”, aseguró el periodista Gustavo Méndez.
Indignación por el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Japón
En el programa de Moria Casán dieron detalles de la mini luna de miel de Mauro Icardi y la China Suárez. “Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez y están en Japón”, revelaron. "Después de Japón se van a Turquía y luego viene a la Argentina. Icardi ya pidió ver a sus familiares”, siguieron sobre su futuro.
Si bien ni la China Suárez ni Icardi mostraron fotos de sus paseos en sus redes, una usuaria publicó un video de la pareja en un restaurante repleto de chanchos.
"Pobrecitos los chanchitos, qué necesidad. Así los tienen a los chanchitos”, dice la joven en la grabación que se llenó de críticias y comentarios en pocos minutos.