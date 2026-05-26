En medio de rumores sobre el futuro de la carrera de Mauro Icardi en el Galatasaray y su posible mudanza con la China Suárez a otro país, la pareja armó las valijas y viajó a Japón sin los hijos de la actriz.
Las fotos que confirman la desoladora situación de los hijos de la China Suárez solos en Turquía
Impacto en las redes sociales por la situación que están viviendo los hijos de la China Suárez en Estambul. Los detalles
En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, arrancaba Paula Varela. "Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", seguía sobre el argumento que plantean desde el círculo de Vicuña.
Como si no fuera suficiente, en las últimas horas sde viralizaron imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi recorriendo un bosque de Japón, junto a la madre de la actriz, quien suele cuidar a sus nietos cuando la China no está presente.
De esta forma se confirmó que Rufina, Amancio y Magnolia permanecen en Estambul lejos de sus padres y bajo el cuidado de niñeras y personal doméstico de la pareja.
La China Suárez en boca de todos por su radical cambio look en Turquía
Mientras siguen los festejos y celebraciones por el triunfo del Galatasaray en el campeonato, la China Suárez sorprendió a sus seguidores con un explosivo cambio de look.
Anticipando la llegada del verano turco, la China Suárez fue por todo dejando su pelo castaño atrás y estrenando iluminaciones rubias impactantes.
La top publicó su resultado final con una selfie mostrando en detalle sus nuevas mechas y luciendo unas pestañas foxys, otra de las tendencias favoritas de las celebrities internacionales.