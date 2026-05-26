Las fotos que confirman la desoladora situación de los hijos de la China Suárez solos en Turquía

En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, arrancaba Paula Varela. "Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", seguía sobre el argumento que plantean desde el círculo de Vicuña.

Como si no fuera suficiente, en las últimas horas sde viralizaron imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi recorriendo un bosque de Japón, junto a la madre de la actriz, quien suele cuidar a sus nietos cuando la China no está presente.