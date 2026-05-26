Wanda Nara ayudó al padre de Mauro Icardi a vender locro y el precio estalló las redes

wanda hijas locro Wanda Nara visitó a la familia de Mauro Icardi.

¿Los precios? La porción de locro de Juan Icardi a $12.000 y la docena de empanadas caseras a $18.000. Según trascendió, al abuelo de las hijas de Wanda Nara vendió 150 porciones de locro, lo que le permitió recaudar $1.800.000 solo con ese plato.

El sentido descargo de Wanda Nara tras las críticas por su Martín Fierro

En medio de todas las críticas por haber sido premiadoa con el Martín Fierro a Mejor Conductora, Wanda Nara rompió el silencio a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde habló de sus sentimientos en los últimos días.

"Recién ahora caigo. Recién ahora acomodo en mi living mi nuevo Martín Fierro. No saben lo hermoso que queda. Recién ahora..." arrancó Wanda Nara.

"Hijos, amigos y compañeros de trabajo orgullosos por mi. Gracias a ustedes también", siguió sobre el apoyo que recibió.

Wanda Nara la gran ganadora de los Martín Fierro

Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.

Ante la atenta mirada de sus contrincantes, Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.

Emocionada, Wanda Nara no dudó en recordar sus inicios en la televisión durante su emotivo discurso y hasta habló de la enfermedad que está transitando.

Wanda Nara

La rubia se refirió a su leucemia y destacó el trabajo de sus médicos argentinos, haciendo hincapié en el talento nacional y su amor por el país.