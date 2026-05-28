¡Escándalo! Mauro Icardi le arruinó el sueño a la China Suárez

“Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos”, aseguró la periodista Naiara Vecchio en los Profesionales de Siempre. “Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir”, detalló. Y cerró: “La China quería ir, pero van a pasar junio acá”.

Polémica por viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Japón

La China Suárez viajó a Japón sin la compañía de sus hijos Rufina, Amancio y Magnolia.

En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, decíaPaula Varela. "Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", seguía sobre el argumento que plantean desde el círculo de Vicuña.

Además se confirmó que los niños quedaron al cuidado de niñeras y personal doméstico ya que su abuela materna fue vista en Japón junto a la China y Mauro lo que provocó una ola de reacciones en las redes.

china mauro bosque japon La China Suárez viajó con su mamá a Japón.

En medio de todas las repercusiones por las últimas imágenes de la China Suárez con su madre, en el programa de Moria Casán revelaron que sus hijos ya están en Argentina.“Los hijos de la China ya están en la Argentina y están con sus padres. Rufina está con Nicolás Cabré y Amancio y Magnolia están con Benjamín Vicuña”, aseguró el periodista Gustavo Méndez.