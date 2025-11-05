Martita Fort le dijo de todo a Virgina Gallardo: "¡De cuarta!"

Además, Martita Fort se refirió a la ausencia de Virgina Gallardo en el reality sobre Ricardo Fort. "Cuando pasó lo de la serie, se quemó sola. Nadie habló de que ella no quiso aparecer porque no se le pagó. Yo tenía buena relación hasta hace un par de años, pero quiso cobrar por estar en un documental de mi papá, como no pudo, salió a decir que no quería hablar de él pero después hizo un programa entero hablando de él”, explicó Martita,

Martita Fort habló de su vida como heredera

En un streaming, Martita Fort abrió su corazón y confesó "Siempre se me acercaban por interés, me daba cuenta yo". "Había veces en las que llegaba la cuenta en mesas grandes y todos me miraban como diciendo... yo en ese momento ni me quejaba, decía: ‘Está bien, yo tengo otra realidad, me toca pagar, es lo que me toca’. Después me pregunté: ‘¿Por qué me toca?’”, dijo sobre la relación con sus amigos.

Hija de Ricardo Fort y heredera de las acciones de su padre en la empresa familiar Felfort, Martita Fort confirmó que trabajará en la compañía.

martita fort navidad 1.jpg Martita Fort quiere trabajar en la empresa familiar.

"Actualmente a mí y a mi hermano nos representa César Carozza en las reuniones de directorio. Nos gustaría empezar este año”, dijo en una entrevista con revista Caras.

“Comenzaré lavando los baños, pero algo haré”, agregó divertida y humilde. Además, Martita Fort confirmó que ya tienen pensado un nuevo chocholate junto a su hermano Felipe Fort, quien desde hace años está dedicado a su carrera empresarial.