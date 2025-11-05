Martita Fort rompió el silencio y habló sin filtros de Virginia Gallardo luego de que la ex vedette publicara una foto junto a Ricardo Fort, antes de las Elecciones Legislativas 2025.
Martita Fort le dijo de todo a Virgina Gallardo: "¡De cuarta!"
El impactante descargo de Martita Fort luego de que Virginia Gallardo recordara su romance con Ricardo Fort. Los detalles
"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", escribía Virginia Gallardo junto a la imagen que enfureció a Martita Fort.
Lejos de dejarlo pasar, Martita salió con los tapones de punta y disparó contra Virginia Gallardo. “Me parece bastante de cuarta. Mi papá hace 12 años que no está y ella podría haber puesto algo suyo... sobre todo porque dijo que quería desligarse de la imagen de mi papá. Podría haber hecho campaña política con otra cosa”, sostuvo la joven en Puro Show.
Además, Martita Fort se refirió a la ausencia de Virgina Gallardo en el reality sobre Ricardo Fort. "Cuando pasó lo de la serie, se quemó sola. Nadie habló de que ella no quiso aparecer porque no se le pagó. Yo tenía buena relación hasta hace un par de años, pero quiso cobrar por estar en un documental de mi papá, como no pudo, salió a decir que no quería hablar de él pero después hizo un programa entero hablando de él”, explicó Martita,
Martita Fort habló de su vida como heredera
En un streaming, Martita Fort abrió su corazón y confesó "Siempre se me acercaban por interés, me daba cuenta yo". "Había veces en las que llegaba la cuenta en mesas grandes y todos me miraban como diciendo... yo en ese momento ni me quejaba, decía: ‘Está bien, yo tengo otra realidad, me toca pagar, es lo que me toca’. Después me pregunté: ‘¿Por qué me toca?’”, dijo sobre la relación con sus amigos.
Hija de Ricardo Fort y heredera de las acciones de su padre en la empresa familiar Felfort, Martita Fort confirmó que trabajará en la compañía.
"Actualmente a mí y a mi hermano nos representa César Carozza en las reuniones de directorio. Nos gustaría empezar este año”, dijo en una entrevista con revista Caras.
“Comenzaré lavando los baños, pero algo haré”, agregó divertida y humilde. Además, Martita Fort confirmó que ya tienen pensado un nuevo chocholate junto a su hermano Felipe Fort, quien desde hace años está dedicado a su carrera empresarial.