Yanina Latorre explotó contra Juana Viale, en medio de los rumores sobre la supuesta pelea de Juanita con su madre Marcela Tinayre.
Yanina Latorre dijo que Juana Viale es una "histérica"
Yanina Latorre analizó los últimos dichos de Juana Viale y no se guardó nada con su brutal descargo. Todos los detalles
Todo salió a la luz luego de que Juanita Viale fuera la única ausente de la familia en el festejo de cumpleaños de Marcela Tinayre el viernes por la noche. En Intrusos hablaron de lo sucedido y revelaron que la actriz y Marcela estarían distanciadas desde hace meses.
En un evento de prensa, Juanita Viale fue abordada por los periodistas que le preguntaron por los rumores y la nieta de Mirtha Legrand respondió de lo más picante. "No tenía ganas de ir al cumpleaños", dijo sin pelos en la lengua,
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre cuestionó la actitud de Juana Viale con la prensa. "Lo que dice te da más la pauta de que estan peleadas. Ella no tiene un programa donde entrevista gente, sino guardate. Está muy histérica"
Yanina Latorre furiosa con Rulo Schijman
Días antes, Yanina Latorre estalló contra Rulo Schijman luego de que el conductor y ex CQC, dijera que no le cree todo lo que dice.
Todo sucedió luego de Yanina Latorre confirmara el incipiente romance entre Facundo Pieres y Gabriela Sari, ex de Rulo Schijman.
Al ser consultado por la supuesta relación de su ex Gabriela Sari con el polista, Rulo lanzó una indirecta contra Yanina que no se lo dejó pasar.
"Me pone contento porque quiero que a Gabi le vaya bien. Me pone contento que también esté en Pasó en América. No tengo mucho para decir porque todavía no sé los pormenores. No pude hablar con ella para interpelarla, pero viste cómo es el medio: creo y no creo", arrancó
"A Yanina le creo y no le creo. Tiras cualquiera a veces. Me salió una nota en La Nación hoy, donde decía: 'Rulo quiere volver'", dijo lo que provocó la ira de Yanina Latorre que salió con los tapones de punta.
"Lo odio a este pibe. Sos un inútil. ¿Me escuchaste a mí decirlo? En ningún momento dije: ‘porque no me interesas’. El otro día se viralizó una nota tuya con Maru Botana porque me criticaban a mí", lanzó picante.
"Rulito, yo no me hago cargo de lo que lees en portales, y dejá de desmerecer el laburo de la gente que todos los días vamos al aire. Nunca dije una mentira. Es verdad, y se ve que jodió. Cuentenme un éxito de Rulo. Todos lo conocemos por CQC", agregó cuestionando la carrera de Schijman.