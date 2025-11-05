Brutal escrache a la China Suárez tras su última foto: ¿qué mostró?

china suarez wanda nara copia foto Aseguran que la China Suárez volvió a copiarle a Wanda Nara.

Lejos de dejarlo pasar, los usuarios no tardaron en comparar la imagen con una fotografía de Wanda Nara años atrás, haciendo la misma pose. “Todo lo que ella va a vivir, yo ya lo viví”, escribió picante haciendo referencia a una de las frases de Wanda sobre la China Suárez.

La China Suárez mostró su bolso y explotó todo

Días antes, la China Suárez presumió el costosísimo bolso Louis Vouitton que le regaló Mauro Icardi y Wanda Nara salió con los tapones de punta respondiéndole con un feroz posteo.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.

wanda china venganza

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.

“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.