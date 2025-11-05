Gimena Accardi revolucionó el fin de semana sorprendiendo a sus seguidores con una catarata de fotos y videos presumiendo su lomazo al máximo.
La reacción de Gimena Accardi tras las fotos de Nico Vázquez y su novia en New York: "No están..."
Nico Vázquez viajó con Dai Fernández a New York y la respuesta de Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores. Los detalles
En medio de todo esto, aparecieron fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández en el aeropuerto de Ezeiza antes de embarcar para su viaje juntos a New York.
La pareja volvió a mostrarse en público luego de que Nico Vázquez confirmara el romance y la respuesta de Gimena Accardi no se hizo esperar. Si bien no se refirió a las imágenes, Gimena se mostró más feliz que nunca, arrancando con un video en su cuenta de Instagram. “Es muy fuerte, no están listos. Yo creo que tampoco”, arrancó.
Luego dio mas pistas publicando lo que sería el guión de una nueva obra de teatro. “Y se vinieron cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, anticipó sobre su vuelta a las tablas tras su último trabajo con Andrés Gil como coprotagonista.
Gimena Accardi más sexy que nunca
Días antes, aparecieron las primeras fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos y Gimena Accardi no dudó en reaccionar presumiendo su faceta más atrevida.
Gimena Accardi fue elegida para protagonizar el último videoclip del artista Lisandro Skar y las imágenes adelantando el material provocaron un terremoto de reacciones.
A sus 40 años, Gimena Accardi destacó su impactante figura luciendo unos shorts de jeans extra small y botas cowboy, al mejor estilo de los Duques de Hazzard.
Gimena Accardi habló de Cande Vetrano, novia de Andrés Gil
Gimena Accardi habló con las cámaras de SQP y por primera vez se refirió a su relación con Cande Vetrano, mujer de Andrés Gil, el señalado como supuesto tercero en discordia.
Luego de que saliera a la luz la infideldiad de Gimena Accardi a Nico Vázquez, las redes estallaron con rumores sobre el vínculo de Andrés Gil y Gimena.
“¿Cómo está hoy tu relación con Cande Vetrano, después de que se hablara de un distanciamiento?”, le preguntaron. “Les mando un beso enorme. Sí, está todo bárbaro”, dijo sin dar más detalles.
Además, Gimena Accardi opinó de las repercusiones luego de que confirmar su infidelidad a Nico Vázquez. “Sabía que iba a ser fuerte, pero era importante aclararlo. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”, cerró.