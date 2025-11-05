La reacción de Gimena Accardi tras las fotos de Nico Vázquez y su novia en New York: "No están..."

gimena accardi viaje nico El anuncio de Gimena Accardi tras el viaje de Nico Vázquez y Dai Fernández a New York.

Luego dio mas pistas publicando lo que sería el guión de una nueva obra de teatro. “Y se vinieron cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, anticipó sobre su vuelta a las tablas tras su último trabajo con Andrés Gil como coprotagonista.

Gimena Accardi más sexy que nunca

Días antes, aparecieron las primeras fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos y Gimena Accardi no dudó en reaccionar presumiendo su faceta más atrevida.

Gimena Accardi fue elegida para protagonizar el último videoclip del artista Lisandro Skar y las imágenes adelantando el material provocaron un terremoto de reacciones.

gimena accardii Las fotos de Gimena Accardi en shorts que reventaron la red.

A sus 40 años, Gimena Accardi destacó su impactante figura luciendo unos shorts de jeans extra small y botas cowboy, al mejor estilo de los Duques de Hazzard.

Gimena Accardi habló de Cande Vetrano, novia de Andrés Gil

Gimena Accardi habló con las cámaras de SQP y por primera vez se refirió a su relación con Cande Vetrano, mujer de Andrés Gil, el señalado como supuesto tercero en discordia.

Luego de que saliera a la luz la infideldiad de Gimena Accardi a Nico Vázquez, las redes estallaron con rumores sobre el vínculo de Andrés Gil y Gimena.

“¿Cómo está hoy tu relación con Cande Vetrano, después de que se hablara de un distanciamiento?”, le preguntaron. “Les mando un beso enorme. Sí, está todo bárbaro”, dijo sin dar más detalles.

Además, Gimena Accardi opinó de las repercusiones luego de que confirmar su infidelidad a Nico Vázquez. “Sabía que iba a ser fuerte, pero era importante aclararlo. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”, cerró.