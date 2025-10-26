Se filtró la tremenda decisión que tomaron Nico Vázquez y Dai Fernández

nico vazquez dai fernandez Nico Vázquez y Dai Fernández viajarán juntos a Filadelfia.

"Vuelven juntos en dos semanas, van a estar varios días tomando nuevas imágenes y van a firmar el contrato con Sylvester Stallone y su productora para renovar la obra el año que viene, que vuelve el 15 de enero al Lola Membrives. También viaja parte del equipo", agregaron.

¿Qué dijo Nico Vázquez de Dai Fernández?

Nico Vázquez abrió su corazón y dio detalles de cómo está viviendo su romance con Dai Fernández. “Ni más ni menos de cómo lo venía viviendo. No cambió nada. Nos viste recién, en lo que somos en el back y todo", arrancó.

"Siempre fuimos esto, lo que ves acá. No es nada distinto. Pero sí, disfrutándo de Rocky, porque debuté, en el medio me separé, me golpeé, estuve tres días en el Finochietto. Me costó recuperarme y durante cuatro meses y medio me sentí muy mal de salud, no me podía terminar de recuperar por las circunstancias”, confesó Nico.

nico vazquez dai novios Nico Vázquez blanqueó su romance con Dai Fernández.

“Ahora me estoy sintiendo bien de vuelta. Entonces, eso no es poco. Y nada, amor para todos y que todo sea lo más sano. Y después, bueno, veremos en dónde termina todo”, dijo sobre la difícil situación que vivió con Gimena Accardi los últimos meses.