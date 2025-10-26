El romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera de elenco, sigue más fuerte que nunca según revelaron en Mujeres Argentinas.
Se filtró la tremenda decisión que tomaron Nico Vázquez y Dai Fernández
Salió a la luz el enorme paso que dará Nico Vázquez con su nueva pareja tras su separación de Gimena Accardi. Los detalles
Luego de semanas de rumores, Nico Vázquez confirmó su flamate relación tras su comentada separación de Gimena Accardi y ahora la pareja estaría por viajar a Filadelfia, donde estuvieron meses atrás mientras el actor seguía casado.
"En la primera semana de noviembre van a estar en Filadelfia, donde ellos empezaron a compartir más tiempo, teniendo en cuenta que viajaron durante un mes para tomar imágenes de lo que se ve en Rocky, no solamente en la obra sino también en la redes sociales para promocionarla", arrancaron.
"Vuelven juntos en dos semanas, van a estar varios días tomando nuevas imágenes y van a firmar el contrato con Sylvester Stallone y su productora para renovar la obra el año que viene, que vuelve el 15 de enero al Lola Membrives. También viaja parte del equipo", agregaron.
¿Qué dijo Nico Vázquez de Dai Fernández?
Nico Vázquez abrió su corazón y dio detalles de cómo está viviendo su romance con Dai Fernández. “Ni más ni menos de cómo lo venía viviendo. No cambió nada. Nos viste recién, en lo que somos en el back y todo", arrancó.
"Siempre fuimos esto, lo que ves acá. No es nada distinto. Pero sí, disfrutándo de Rocky, porque debuté, en el medio me separé, me golpeé, estuve tres días en el Finochietto. Me costó recuperarme y durante cuatro meses y medio me sentí muy mal de salud, no me podía terminar de recuperar por las circunstancias”, confesó Nico.
“Ahora me estoy sintiendo bien de vuelta. Entonces, eso no es poco. Y nada, amor para todos y que todo sea lo más sano. Y después, bueno, veremos en dónde termina todo”, dijo sobre la difícil situación que vivió con Gimena Accardi los últimos meses.