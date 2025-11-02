Gimena Accardi prendió fuego la tarde del sábado sorprendiendo a sus seguidores con una catarata de fotos y videos presumiendo su lomazo al máximo.
A sus 40 años, Gimena Accardi se mostró en bikini taparrabos ultra XS y arrasó
Tras las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández, Gimena Accardi levantó la temperatura con sus fotos en bikini.
En medio de las repercusiones por la viralización de las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos tras confirmar su romance, Gimena Accardi no para de mostrarse más sexy que nunca.
La diosa que días antes causó sensación luego del estreno del videoclip musical en el que participó, redobló la apuesta y se mostró en traje de baño.
A sus 40 años, Gimena Accardi no solo lució una microbikini sino que se la jugó por un diseño con bombacha taparrabos ultra pequeño, dejando a al vista el atrevido tatuaje de su cadera. Canchera, Gimena incluso se animó a anudarse un pañuelo de seda en la cabeza estilo retro y estalló las redes.
Gimena Accardi habló de su infidelidad a Nico Vázquez
Tras la confirmación de Nico Vázquez, Gimena Accardi rompió el silencio en OLGA y sorprendió con sus declaraciones, admitiendo su infidelidad.
Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado en cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, arrancó.
"Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, siguió.
Además, Gimena Accardi se refirió a los rumores que la vincularon con Andres Gil. "Con las personas que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia, necesito que se frene. Lo digo porque me hago cargo, lo hice, soy humana y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que quiero porque no se lo merece y hace dos meses se come un odio diciendo que estaba enamorado de su compañera de elenco y se la bancó como un señor, me cuidó y nos cuidamos”, aseguró.