A sus 40 años, Gimena Accardi se mostró en bikini taparrabos ultra XS y arrasó

gimena accardi bikini taparrabos Gimena Accardi sorprendió con su bikini XS.

A sus 40 años, Gimena Accardi no solo lució una microbikini sino que se la jugó por un diseño con bombacha taparrabos ultra pequeño, dejando a al vista el atrevido tatuaje de su cadera. Canchera, Gimena incluso se animó a anudarse un pañuelo de seda en la cabeza estilo retro y estalló las redes.

Gimena Accardi habló de su infidelidad a Nico Vázquez

Tras la confirmación de Nico Vázquez, Gimena Accardi rompió el silencio en OLGA y sorprendió con sus declaraciones, admitiendo su infidelidad.

Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado en cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, arrancó.

gimena accardi angustiada Las declaraciones de Gimena Accardi en OLGA.

"Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, siguió.

Además, Gimena Accardi se refirió a los rumores que la vincularon con Andres Gil. "Con las personas que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia, necesito que se frene. Lo digo porque me hago cargo, lo hice, soy humana y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que quiero porque no se lo merece y hace dos meses se come un odio diciendo que estaba enamorado de su compañera de elenco y se la bancó como un señor, me cuidó y nos cuidamos”, aseguró.