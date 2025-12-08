¡Inesperado! Martita Fort hundió a la China Suárez

Lejos de dejarlo ahím Martita Fort fue por más. “Siempre busca a quien está de moda”, agregó haciendo referencia a ex parejas de la China Suárez como Rusherking, Lautygram, entre otros.

Martita Fort destruyó los looks de la China Suárez y Mauro Icardi

Claron que no es la primera vez que Martita apunta contra la China Suárez. Semanas antes la joven visitó el programa La Jaula de la Moda y evaluó el look de la China Suárez y Mauro Icardi en su paso por Madrid.

china mauro madrid hijos Martita Fort analizó los looks de la China Suárez y Mauro Icardi.

"Me gusta. Se visten bastantes básicos los dos, no se visten mal. No se visten mal, se visten igual que cualquier persona un día normal", arrancó Martita Fort sin filtro. "Yo creo que él es más de look futbolista" siguió aclarando que los jugadores de fútbol no son su tipo de hombre.

Martita Fort enojada con Virginia Gallardo

Martita salió con los tapones de punta luego de que Virginia Gallardo publicara una foto junto a Ricardo Fort días antes de las elecciones legislativas.

“Me parece bastante de cuarta. Mi papá hace 12 años que no está y ella podría haber puesto algo suyo... sobre todo porque dijo que quería desligarse de la imagen de mi papá. Podría haber hecho campaña política con otra cosa”, sostuvo la joven en Puro Show.

virginia gallardo ricardo fort Martita Fort furiosa con Virginia Gallardo.

Además, Martita Fort se refirió a la ausencia de Virgina Gallardo en el reality sobre Ricardo Fort. "Cuando pasó lo de la serie, se quemó sola. Nadie habló de que ella no quiso aparecer porque no se le pagó. Yo tenía buena relación hasta hace un par de años, pero quiso cobrar por estar en un documental de mi papá, como no pudo, salió a decir que no quería hablar de él pero después hizo un programa entero hablando de él”, explicó Martita,