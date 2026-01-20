Griselda Siciliani confirmó que sigue en pareja con Luciano Castro a pesar de las infidelidades que salieron a la luz las últimas semanas y Sabrina Rojas no se quedó callada.
Sabrina Rojas se sacó con Griselda Siciliani: "Fuiste amante..."
Sabrina Rojas redobló la apuesta y estalló como nunca antes contra Griselda Siciliani en medio del escándalo con Luciano Castro.
Una vez más, Sabrina Rojas analizó los dichos de Griselda Siciliani y estalló con todo recordando su rol de amante mientras estaba casada con Luciano Castro. “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, lanzó Sabrina en SQP.
“Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente", agregó filosísima.
Además, días antes Sabrina Rojas no dudó en comparar su romance con Luciano Castro con la relación que tiene el actor con Girselda."Los mejores años de Luciano, donde mejor se lo veía, fue cuando estuvimos nosotros juntos. Él estaba prolijo, divino, iba a los eventos bien. Ahora la debacle empezó cuando nos separamos y apareció en una bañera con muñecas Barbie… ¡Y a partir de ahí todo fue…!",dijo sin pelos en la lengua.
¿Sabrina Rojas engañó a Luciano Castro?
Sabrina Rojas habló en BONDI y recordó cómo vivió ella las infidelidades del actor durante su matrimonio. “Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”, arrancó Sabrina en BONDI.
“Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”, siguió para luego rematar con una revelación explosiva.
“¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le dijo De Brito. Y Sabrina Rojas confesó: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”.