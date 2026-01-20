Sabrina Rojas se sacó con Griselda Siciliani: "Fuiste amante..."

sabrina griselda Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani.

Además, días antes Sabrina Rojas no dudó en comparar su romance con Luciano Castro con la relación que tiene el actor con Girselda."Los mejores años de Luciano, donde mejor se lo veía, fue cuando estuvimos nosotros juntos. Él estaba prolijo, divino, iba a los eventos bien. Ahora la debacle empezó cuando nos separamos y apareció en una bañera con muñecas Barbie… ¡Y a partir de ahí todo fue…!",dijo sin pelos en la lengua.

¿Sabrina Rojas engañó a Luciano Castro?

Sabrina Rojas habló en BONDI y recordó cómo vivió ella las infidelidades del actor durante su matrimonio. “Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”, arrancó Sabrina en BONDI.

“Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”, siguió para luego rematar con una revelación explosiva.

“¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le dijo De Brito. Y Sabrina Rojas confesó: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”.