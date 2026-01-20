Despúes de explotar las redes sociales con postales de sus paradisíacas vacaciones en el caribe mexicano,Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían en plenos preparativos de su boda.
¡Se supo! Cuándo y dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Salieron a la luz todos los detalles del futuro casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul lleno de invitados internacionales
En LAM, Pilar Smith reveló detalles exclusivos asegurando que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarían este 2026 en el mes de diciembre y rodeados de estrellas internacionales. "El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo intimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso", arrancó la angelita.
Además luego de varias versiones, Pilar confirmó que la gran celebración seria en Buenos Aires en uno de los lugares favoritos de las celebrities el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, donde se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Jorge Lanata, entre otros.
Como no podía ser de otra manera también se filtraron algunos de los invitados a la boda entre ellos, Ricky Martin. "También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboració...Van a hacer una versión de Vuelve", anticipó.
Las fogosas vacaciones de Tini y Rodrigo de Paul en Tulum
Tini y Rodrigo le pusieron punto final a sus vacaciones en las paradisíacas playas de Tulum, en México, junto a sus "personas favoritas", ya que además de la pareja de enamorados también estuvieron presentes amigas de la cantante.
Fue la misma Tini Stoessel quien compartió las fotos de sus vacaciones donde disfrutó de tragos en las hermosas playas, juegos de cartas, karaoke, acampes y muchos momentos amorosos junto al jugador del Inter Miami.
Los outfits más atractivos y modernos no faltaron y la artista se mostró con diferentes conjuntos que causaron conmoción entre sus más de 21 millones de seguidores de Instagram.
La publicación estuvo acompañado por el mensaje "Qué lindo fue" y rápidamente superó el millón de me gustas mientras que fue comentado por miles de usuarios entre los que se destaca el texto de Rodrigo De Paul que escribió: "Qué bueno está tulummmmm", mientras que la también cantante María Becerra colocó: "Qué preciosura amiga".