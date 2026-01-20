¡Se supo! Cuándo y dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel - Rodrigo De Paul Cómo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Como no podía ser de otra manera también se filtraron algunos de los invitados a la boda entre ellos, Ricky Martin. "También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboració...Van a hacer una versión de Vuelve", anticipó.

Las fogosas vacaciones de Tini y Rodrigo de Paul en Tulum

Tini y Rodrigo le pusieron punto final a sus vacaciones en las paradisíacas playas de Tulum, en México, junto a sus "personas favoritas", ya que además de la pareja de enamorados también estuvieron presentes amigas de la cantante.

Fue la misma Tini Stoessel quien compartió las fotos de sus vacaciones donde disfrutó de tragos en las hermosas playas, juegos de cartas, karaoke, acampes y muchos momentos amorosos junto al jugador del Inter Miami.

Tini Stoessel Tini Stoessel acampó junto a "sus preferidos".

Los outfits más atractivos y modernos no faltaron y la artista se mostró con diferentes conjuntos que causaron conmoción entre sus más de 21 millones de seguidores de Instagram.

La publicación estuvo acompañado por el mensaje "Qué lindo fue" y rápidamente superó el millón de me gustas mientras que fue comentado por miles de usuarios entre los que se destaca el texto de Rodrigo De Paul que escribió: "Qué bueno está tulummmmm", mientras que la también cantante María Becerra colocó: "Qué preciosura amiga".