Tini Stoessel calentó la previa del Mundial 2026 junto a Rodrigo De Paul
Las vacaciones del jugador de la Selección argentina con Tini Stoessel llegaron a su fin y ahora comienza su preparación de cara al Mundial
Por UNO
Tini Stoessel yRodrigo De Paul son una de las parejas del momento y siempre se encargan de transmitir el amor que comparten en sus redes sociales. La artista y el futbolista, además de triunfar en sus respectivas carreras profesionales, tienen un gran sentido del gusto por la moda utilizando outfits del mayor nivel y que marcan tendencia.
Ahora le pusieron punto final a sus vacaciones en las paradisíacas playas de Tulum, en México, junto a sus "personas favoritas", ya que además de la pareja de enamorados también estuvieron presentes amigas de la cantante. Ahora sí, Rodrigo, a pensar en la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Tini Stoessel calentó la previa del Mundial 2026 junto a Rodrigo De Paul
En medio de rumores de casamiento Tini Stoessel compartió las fotos de sus vacaciones donde disfrutó de tragos en las hermosas playas, juegos de cartas, karaoke, acampes y muchos momentos amorosos junto al jugador del Inter Miami.
Los outfits más atractivos y modernos no faltaron y la artista se mostró con diferentes conjuntos que causaron conmoción entre sus más de 21 millones de seguidores de Instagram.
La publicación estuvo acompañado por el mensaje "Qué lindo fue" y rápidamente superó el millón de me gustas mientras que fue comentado por miles de usuarios entre los que se destaca el texto de Rodrigo De Paul que escribió: "Qué bueno está tulummmmm", mientras que la también cantante María Becerra colocó: "Qué preciosura amiga".
La artista ya comenzó a planificar su año laboral y no tardó en publicar una nueva fecha del show que realizará en Lima, Perú, en una nueva gira de Futttura.
Antes de visitar Perú, Tini tiene el siguiente cronograma de la gira Tini World Tour:
12 de febrero: Santiago, Chile.
22 de febrero: Montevideo, Uruguay.
20 de marzo: Córdoba, Argentina.
21 de marzo: Córdoba, Argentina (entradas agotadas).
1 de abril: Tucumán, Argentina.
18 de abril: Rosario, Argentina.
16 de mayo: Salta, Argentina.
30 de mayo: Lima, Perú.
Rodrigo De Paul piensa en el Mundial luego de las vacaciones con Tini Stoessel
El mediocampista del Inter Miami tiene por delante una temporada muy importante ya que, más allá de intentar retener el título logrado con el conjunto estadounidense, será protagonista de dos citas con la Selección argentina muy importantes.
Por un lado, el viernes 27 de marzo de 2026 se jugará la Finalíssima frente a la selección de España en el Estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde el conjunto nacional ganó la copa del mundo. El encuentro está programado para las 15.
Y, luego, el 11 de junio comenzará el Mundial 2026 donde la Selección argentina buscará ganar la cuarta Copa del Mundo y Rodrigo De Paul tiene confirmada su convocatoria en la lista de Lionel Scaloni.