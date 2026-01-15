Tini Stoessel calentó la previa del Mundial 2026 junto a Rodrigo De Paul

Tini Stoessel Tini Stoessel acampó junto a "sus preferidos".

Los outfits más atractivos y modernos no faltaron y la artista se mostró con diferentes conjuntos que causaron conmoción entre sus más de 21 millones de seguidores de Instagram.

Tini Stoessel Tini Stoessel se mostró feliz de las vacaciones compartidas.

La publicación estuvo acompañado por el mensaje "Qué lindo fue" y rápidamente superó el millón de me gustas mientras que fue comentado por miles de usuarios entre los que se destaca el texto de Rodrigo De Paul que escribió: "Qué bueno está tulummmmm", mientras que la también cantante María Becerra colocó: "Qué preciosura amiga".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por tini (@tinistoessel)

Tini Stoessel regresa al trabajo

La artista ya comenzó a planificar su año laboral y no tardó en publicar una nueva fecha del show que realizará en Lima, Perú, en una nueva gira de Futttura.

Tini Stoessel Tini Stoessel confirmó su próxima fecha en Perú.

Antes de visitar Perú, Tini tiene el siguiente cronograma de la gira Tini World Tour:

12 de febrero: Santiago, Chile.

22 de febrero: Montevideo, Uruguay.

20 de marzo: Córdoba, Argentina.

21 de marzo: Córdoba, Argentina (entradas agotadas).

1 de abril: Tucumán, Argentina.

18 de abril: Rosario, Argentina.

16 de mayo: Salta, Argentina.

30 de mayo: Lima, Perú.

Rodrigo De Paul piensa en el Mundial luego de las vacaciones con Tini Stoessel

El mediocampista del Inter Miami tiene por delante una temporada muy importante ya que, más allá de intentar retener el título logrado con el conjunto estadounidense, será protagonista de dos citas con la Selección argentina muy importantes.

Por un lado, el viernes 27 de marzo de 2026 se jugará la Finalíssima frente a la selección de España en el Estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde el conjunto nacional ganó la copa del mundo. El encuentro está programado para las 15.

Y, luego, el 11 de junio comenzará el Mundial 2026 donde la Selección argentina buscará ganar la cuarta Copa del Mundo y Rodrigo De Paul tiene confirmada su convocatoria en la lista de Lionel Scaloni.