Para qué sirve espolvorear una cucharada de cáscaras de huevo sobre la sansevieria o lengua de suegra

sansevieria lengua de suegra maceta Descubrí los beneficios de las cáscaras de huevo para la sansevieria o lengua de suegra.

La principal virtud de este habitual desecho de cocina reside en su riqueza mineral. Aunque el calcio es su componente predominante (representando el 96% de su estructura), la cáscara también aporta magnesio, fósforo y potasio.

Es importante señalar que este abono no actúa directamente sobre la sansevieria de forma inmediata, sino que mejora la calidad del sustrato. Al regular la composición de la tierra y aportar proteínas, se crea un entorno mucho más saludable donde las raíces pueden absorber nutrientes de manera más eficiente, lo que se traduce en una lengua de suegra fuerte, colorida y hasta con flores.

Para poner en práctica este truco de jardinería, lo primero será recolectar algunas cáscaras de huevo, dejarlas secar y luego triturarlas en un mortero hasta que se forme el polvo. A continuación, espolvorear una cucharada sobre el sustrato de la lengua de suegra.

sansevieria lengua de suegra (1) Gracias a este truco de jardinería, tu sansevieria estará radiante.

En cuanto al tiempo de aplicación, la cáscara de huevo posee una liberación lenta y controlada. Una vez depositada en el suelo, el proceso de descomposición y entrega de nutrientes puede extenderse entre tres y seis meses. Por esta razón, su aplicación no debe ser frecuente. Por lo tanto, bastará con hacerlo cuatro veces al año para fortalecer el crecimiento de la sansevieria.