Qué es el "golpe da maquininha", la estafa cada vez más utilizada en las playas de Brasil

pago con pix Pix es el sistema de pagos instantáneos de Brasil, creado por el Banco Central.

¿Qué es el golpe da maquininha?

El "golpe da maquininha" es una estafa donde los delincuentes usan terminales de pago portátiles, "maquininhas" de Cielo, Rede o PagSeguro, para engañar con montos falsos vía Pix. No es un hackeo sofisticado, sino un truco humano que explota la prisa de los turistas.

Estas máquinas, del tamaño de un celular, generan un QR o clave Pix que se pueden escanear con una aplicación argentina. Cuando el cliente va a pagar aparece una tercera persona, o el mismo vendedor, genera una distracción, y el monto real del posnet es modificado.

Consejos para evitar estafas en Brasil

No perder de vista el posnet o la tarjeta.

Verificar el monto en la pantalla antes de autorizar el pago.

Activar las notificaciones de consumo en tu billetera virtual o banco.

Revisa el tipo de cambio del día.

pago con posnet El "golpe da maquininha" suele ocurrir en playas, restaurantess o supermercados.

Los viajeros que sufren estafas en Brasil tienen que hacer la denuncia inmediatamente en la comisaría o dependencia policial más cercana. Al mismo tiempo, es importante comunicarse con el banco emisor de la tarjeta para desconocer la operación.