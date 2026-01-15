Qué es el "golpe da maquininha", la estafa cada vez más utilizada en las playas de Brasil

Para muchos argentinos, viajar a Brasil implica meses de ahorro y planificación, según las posibilidades económicas de cada uno. Es un esfuerzo importante que gira en torno a la ilusión de descansar y disfrutar. Por eso, atravesar una estafa y sufrir pérdidas económicas resulta especialmente frustrante. A continuación, alertamos sobre una nueva modalidad de estafa que tiene como objetivo a los turistas.
En los últimos años Brasil ha sufrido una transformación financiera con Pix, un sistema de pagos instantáneos lanzado en 2020. Para los turistas, esta billetera virtual resulta una bendición, ya que permite transferir reales directamente desde aplicaciones como Mercado Pago, Modo o Ualá a cualquier comercio brasileño en segundos y sin comisiones abusivas.
Sin embargo, este verano 2026 trae una amenaza el "golpe da maquininha", una estafa que hace uso de la confianza en la tecnología, y por la cual muchos argentinos han sufrido pérdidas económicas. Mas abajo te contamos de qué se trata esta modalidad y cómo evitarla.
¿Qué es el golpe da maquininha?
El "golpe da maquininha" es una estafa donde los delincuentes usan terminales de pago portátiles, "maquininhas" de Cielo, Rede o PagSeguro, para engañar con montos falsos vía Pix. No es un hackeo sofisticado, sino un truco humano que explota la prisa de los turistas.
Estas máquinas, del tamaño de un celular, generan un QR o clave Pix que se pueden escanear con una aplicación argentina. Cuando el cliente va a pagar aparece una tercera persona, o el mismo vendedor, genera una distracción, y el monto real del posnet es modificado.
Consejos para evitar estafas en Brasil
- No perder de vista el posnet o la tarjeta.
- Verificar el monto en la pantalla antes de autorizar el pago.
- Activar las notificaciones de consumo en tu billetera virtual o banco.
- Revisa el tipo de cambio del día.
Los viajeros que sufren estafas en Brasil tienen que hacer la denuncia inmediatamente en la comisaría o dependencia policial más cercana. Al mismo tiempo, es importante comunicarse con el banco emisor de la tarjeta para desconocer la operación.