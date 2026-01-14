Picadillo podrido: el argumento del dueño de OK Eventos para justificar la acusación de estafas

La defensa del presunto estafador

Tras ser detenido el 4 de diciembre, el dueño de OK Eventos decidió declarar en ese expediente. Explicó que esa noche del 29 de noviembre, su empresa tenía 6 fiestas: 4 en Mendoza y 2 en San Juan. Detalló que para el cumpleaños de 15 de las hermanas gemelas había reservado el salón, el DJ y alquiler de mobiliario y otros elementos como freezer -incluso aportó comprobantes de pago-.

Sin embargo, a último momento recibió un llamado de uno de sus empleados de cocina: el picadillo de la carne se había podrido. Mauricio Morales aseguró que esa noticia lo hizo colapsar, no supo cómo manejar la situación y fingió el accidente automovilístico para ganar tiempo.

detenido ok eventos El presunto estafador cuando fue detenido en San Juan.

En la audiencia de prisión preventiva, su abogado defensor no negó las falencias al momento de realizar los eventos contratados pero apuntó que la empresa OK Eventos existía y que tuvo las intenciones de realizar las fiestas. Es decir, que se trató de incumplimientos contractuales que deben ser dirimidos en la Justicia Civil y no del delito de estafa. Este jueves, el juez Juan Manuel Pina resolverá su situación procesal a media mañana.