Este jueves, un juez resolverá si hay elementos suficientes para sostener la detención en la cárcel de Mauricio Andrés Morales (34), el dueño de una empresa de eventos que acumuló más de 20 denuncias por estafas. El sospechoso declaró en el expediente y ahora busca su libertad.
Picadillo podrido: el argumento del dueño de OK Eventos para justificar la acusación de estafas
Este jueves se resolverá si Mauricio Morales (34) continúa detenido en la megacausa por estafas con la realización de fiestas
La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó la prisión preventiva de Mauricio Morales y este miércoles expuso sus argumentos ante el juez Juan Manuel Pina. Si bien hay 24 denuncias por estafas en total, técnicamente la detención se solicitó en la causa principal por una estafa en un doble cumpleaños de 15 de dos hermanas gemelas que se iba a realizar el 29 de noviembre pasado.
Los padres de las adolescentes habían pagado un total de $10.500.000 para la realización de la fiesta en la Quinta La Bancaria. Pero el mismo día del evento, recibieron un mensaje de Mauricio Morales quien lo canceló argumentando que había tenido un accidente vial. En realidad, se encontraba en la provincia de San Juan, donde nació y vive.
La defensa del presunto estafador
Tras ser detenido el 4 de diciembre, el dueño de OK Eventos decidió declarar en ese expediente. Explicó que esa noche del 29 de noviembre, su empresa tenía 6 fiestas: 4 en Mendoza y 2 en San Juan. Detalló que para el cumpleaños de 15 de las hermanas gemelas había reservado el salón, el DJ y alquiler de mobiliario y otros elementos como freezer -incluso aportó comprobantes de pago-.
Sin embargo, a último momento recibió un llamado de uno de sus empleados de cocina: el picadillo de la carne se había podrido. Mauricio Morales aseguró que esa noticia lo hizo colapsar, no supo cómo manejar la situación y fingió el accidente automovilístico para ganar tiempo.
En la audiencia de prisión preventiva, su abogado defensor no negó las falencias al momento de realizar los eventos contratados pero apuntó que la empresa OK Eventos existía y que tuvo las intenciones de realizar las fiestas. Es decir, que se trató de incumplimientos contractuales que deben ser dirimidos en la Justicia Civil y no del delito de estafa. Este jueves, el juez Juan Manuel Pina resolverá su situación procesal a media mañana.