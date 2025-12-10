El dueño de Ok Eventos fue imputado por estafas con fiestas de egresados y casamientos

Morales ya está en la Penitenciaría Provincial.

El dueño de Ok Eventos fue detenido en San Juan

Morales fue detenido el jueves 4 de diciembre en San Juan, luego de un operativo encabezado por la Policía de Mendoza, personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) de la Dirección General de Investigaciones, en coordinación con las autoridades policiales de la provincia vecina.

Según fuentes policiales, el hombre quiso escapar y resistirse a los uniformados sin éxito. En el lugar le encontraron un arma de fuego, 2 autos, documentación y el celular del sospechoso.

Los allanamientos en Mendoza

Durante ese jueves hubo, además, dos allanamientos en Mendoza por esta misma causa: uno en una oficina totalmente vaciada ubicada en calle Mitre 521, en la oficina 4 del subsuelo, de Ciudad con resultado negativo.

Mientras que el otro allanamiento en calle Río Barranco 5752, Guaymallén, el resultado fue exitoso.

En ese lugar funcionaba una especie de cocina. Los efectivos policiales se encontraron con una precaria vivienda con medidas extremas de seguridad para su ingreso y que además no había nadie en su interior.

estafas ok eventos catering casa patrono santiago guaymallen 2 La cocina que aparentemente utilizaban en Ok Eventos. Foto: Gentileza

Encontraron frizzers, heladeras, hornos pizzeros, cocinas, balanzas, cortadoras de fiambre, además de distintos elementos que se utilizan para montar un evento tales como luces, parlantes, manteles, adornos y cubre sillas.

Previo a que entren al lugar los policías, los vecinos refirieron que solían oler un olor fuerte como a comida en mal estado. Esta situación fue corroborado por los propios efectivos, quienes una vez dentro de la casa vieron comida en proceso de elaboración desparramadas en mesas deterioradas y otras en el interior de táper de grandes dimensiones en estado de descomposición.

Además, había carne en bolsas de nylon, algunas de ellas abiertas dejadas en el piso, fiambres, mariscos, discos de empanadas y otras comidas los cuales no contaban con una cadena de frio, como así también bolsas de verduras en estado de pudrición.

El total de los elementos secuestrados al dueño de Ok Eventos

De acuerdo a información policial, el total de lo secuestrado es lo siguiente: