El dueño de Ok Eventos fue imputado por estafas con fiestas de egresados y casamientos

Mauricio Morales, dueño de Ok Eventos, fue imputado este miércoles por el delito de estafa genérica luego de 24 denuncias de distintos afectados. Al empresario gastronómico lo investigan por dejar sin cumpleaños de 15, fiestas de egresados y casamientos a miles de personas en los últimos meses.
Hasta el momento, la fiscal Susana Muscianisi determinó la imputación en una de las 24 causas iniciadas a raíz de las denuncias recibidas por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que las imputaciones en las causas restantes se determinarán de manera progresiva a medida que avancen en el análisis de las pruebas.
De las 24 causas, hay 6 que son de fiestas de egresados, es decir, de 6 eventos distintos, con cerca de 100 víctimas cada uno.
Morales ya está en la Penitenciaría Provincial.
El dueño de Ok Eventos fue detenido en San Juan
Morales fue detenido el jueves 4 de diciembre en San Juan, luego de un operativo encabezado por la Policía de Mendoza, personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) de la Dirección General de Investigaciones, en coordinación con las autoridades policiales de la provincia vecina.
Según fuentes policiales, el hombre quiso escapar y resistirse a los uniformados sin éxito. En el lugar le encontraron un arma de fuego, 2 autos, documentación y el celular del sospechoso.
Los allanamientos en Mendoza
Durante ese jueves hubo, además, dos allanamientos en Mendoza por esta misma causa: uno en una oficina totalmente vaciada ubicada en calle Mitre 521, en la oficina 4 del subsuelo, de Ciudad con resultado negativo.
Mientras que el otro allanamiento en calle Río Barranco 5752, Guaymallén, el resultado fue exitoso.
En ese lugar funcionaba una especie de cocina. Los efectivos policiales se encontraron con una precaria vivienda con medidas extremas de seguridad para su ingreso y que además no había nadie en su interior.
Encontraron frizzers, heladeras, hornos pizzeros, cocinas, balanzas, cortadoras de fiambre, además de distintos elementos que se utilizan para montar un evento tales como luces, parlantes, manteles, adornos y cubre sillas.
Previo a que entren al lugar los policías, los vecinos refirieron que solían oler un olor fuerte como a comida en mal estado. Esta situación fue corroborado por los propios efectivos, quienes una vez dentro de la casa vieron comida en proceso de elaboración desparramadas en mesas deterioradas y otras en el interior de táper de grandes dimensiones en estado de descomposición.
Además, había carne en bolsas de nylon, algunas de ellas abiertas dejadas en el piso, fiambres, mariscos, discos de empanadas y otras comidas los cuales no contaban con una cadena de frio, como así también bolsas de verduras en estado de pudrición.
El total de los elementos secuestrados al dueño de Ok Eventos
De acuerdo a información policial, el total de lo secuestrado es lo siguiente:
- 2 frezzers
- 2 heladeras
- 1 maquina de cortar fiambre
- 1 balanza digital
- 2 horno a gas
- 1 cocina
- 7 tablones de madera
- 2 parlantes
- 4 tripodes
- 1 escalera metalica
- 1 esfera de boliche
- 1 aro de luz y 1 aro giratorio
- 100 cubresillas
- 4 luces de color negro
- 1 caja negra
- 16 cubre manteles
- Letras gigantes para ornamentar
- 3 pantallas de proyeccion
- 1 sillon de fiestas
- 2 ollas grandes
- Un CPU Bangho y una notebook Samsung