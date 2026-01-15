Un juez ordenó que el dueño de OK Eventos siga en la cárcel por presunta estafa en el cumpleaños de 15 de gemelas

Múltiples denuncias por estafas

El sanjuanino Mauricio Morales es el dueño de la empresa OK Eventos que se dedicaba a realizar eventos sociales como cumpleaños de 15, casamientos o fiestas de egresados. En los últimos días de noviembre pasado comenzó a acumular denuncias en su contra por fiestas que no se realizaron.

La primera fue por un doble cumpleaños de 15 de dos hermanas gemelas que se iba a realizar el 29 de noviembre pasado en la Quinta La Bancaria. Los padres le habían pagado $10.500.000 a Mauricio Morales, pero días antes del evento lo canceló asegurando que había sufrido un accidente de tránsito. Era mentira, ya que el hombre estaba en su San Juan natal.

denuncias estafas ok eventos egresados salon quinta bancaria Uno de los salones con los que trabajaba el denunciado por estafas. Foto: Gentileza

Tras ese episodio, recibió 23 denuncias más por casos similares, incluso de víctimas que llegaron al salón al momento del evento y lo encontraron desolado. Entre las acusaciones por estafas se encuentran 4 fiestas de egresados, las cuales tienen cientos de damnificados en cada una.