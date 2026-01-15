Este jueves, un juez resolvió la situación procesal del sanjuanino dueño de la empresa OK Eventos, quien acumuló una veintena de denuncias por estafas con fiestas en las últimas semanas. Mauricio Andrés Morales (34) seguirá alojado en la cárcel mientras avanza la investigación en su contra.
Un juez ordenó que el dueño de OK Eventos siga en la cárcel por presunta estafa en el cumpleaños de 15 de gemelas
El magistrado dictó la prisión preventiva en una de las causas por estafa contra Mauricio Morales (34), quien tiene otra veintena de denuncias similares
El juez Juan Manuel Pina escuchó el miércoles los argumentos de la Fiscalía de Delitos Económicos y del abogado defensor del presunto estafador. De un lado, pidiendo que siga alojado en la cárcel porque hay riesgo de fuga y de entorpecimiento probatorio. Del otro, solicitando la libertad apuntando a que no cometió delitos sino que fueron incumplimientos de contratos.
El magistrado se tomó un cuarto intermedio hasta el mediodía de este jueves, cuando retomó la audiencia y dictó la prisión preventiva de Mauricio Morales. De esta forma, el hombre continuará alojado en la penitenciaría mientras avanza la investigación en su contra.
Múltiples denuncias por estafas
El sanjuanino Mauricio Morales es el dueño de la empresa OK Eventos que se dedicaba a realizar eventos sociales como cumpleaños de 15, casamientos o fiestas de egresados. En los últimos días de noviembre pasado comenzó a acumular denuncias en su contra por fiestas que no se realizaron.
La primera fue por un doble cumpleaños de 15 de dos hermanas gemelas que se iba a realizar el 29 de noviembre pasado en la Quinta La Bancaria. Los padres le habían pagado $10.500.000 a Mauricio Morales, pero días antes del evento lo canceló asegurando que había sufrido un accidente de tránsito. Era mentira, ya que el hombre estaba en su San Juan natal.
Tras ese episodio, recibió 23 denuncias más por casos similares, incluso de víctimas que llegaron al salón al momento del evento y lo encontraron desolado. Entre las acusaciones por estafas se encuentran 4 fiestas de egresados, las cuales tienen cientos de damnificados en cada una.