El artista mendocino Roberto Mercado fue convocado a Cosquín para presentar "Zamba de mi esperanza..."

De Mendoza a Cosquín

La presentación del libro de Roberto Mercado estará a cargo del periodista rosarino Pedro Robledo. El mendocino será acompañado por autoridades de la Municipalida de San Martín, ya que es oriundo de la zona Este de la provincia.

Zamba de mi esperanza. La que sabemos todos es el resultado de más de 20 años de investigación en los que se reunió un material de tanta riqueza que merecía ser compartida en un libro, explicó el propio Mercado.

Este libro fascina y apasiona a medida que uno se adentra en el conocimiento más profundo de una historia tan particular como su fama. La canción Zamba de mi esperanza está cargada de mitos, hechos y anécdotas que la hacen única e irrepetible, como uno de esos misterios inabarcables de la vida

Dijo también Mercado: "Ojalá que lo que aquí se cuenta los conmueva y atrape; como me ocurrió a mí. ¡A ver compadre, cántese una que sepamos todos!… “Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer”.

Mercado viene de ofrecer en Espeña cuatro conciertos exclusivos de tonadas. "En Europa hay mucha curiosidad por las músicas regionales, y me emociona que la tonada pueda tener ese espacio", dijo el folclorista.

Sus actuaciones fueron en escenarios poco convencionales como cavernas y minas abandonadas.

"Vivo en Junín. Nací en Philipps, a los 26 años me casé con Monsi y me vine a vivir a la ciudad de Junín, y acá estoy desde ese entonces. Tenemos dos hijos, Eliana y Mariano", contó recientemente el foclorista en una entrevista con Diario UNO.