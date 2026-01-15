Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima prepara el estadio Víctor Legrotaglie para su esperado ingreso a Primera División

Gimnasia y Esgrima continúa trabajando intensamente en la refuncionalización del estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo prepara su estadio para jugar en Primera.

Gimnasia y Esgrima continúa trabajando intensamente en la refuncionalización del estadio Víctor Legrotaglie para cumplir con los requisitos de la Liga Profesional y la AFA para poder disputar los partidos de Primera División como local.

Mientras el plantel está de pretemporada en Buenos Aires y la dirigencia continúa con su labor en el mercado de pases, en el Parque se trabaja contra reloj ya que faltan menos de dos semanas (12 días) para el primer partido del Lobo como local en el Torneo Apertura 2026.

gimnasia 1

El martes 27 de enero, a las 20, por la segunda fecha del certamen, Gimnasia y Esgrima recibirá nada menos que a San Lorenzo y se espera que en los próximos días haya una visita de la Liga Profesional para dar el visto bueno al estadio.

A través de sus redes sociales, el club difundió un detalle e imágenes de los trabajos que se están realizando.

gimnasia 3

Los primeros partidos del Lobo como local

  • Fecha 2 Martes 27 de enero 20.00 vs San Lorenzo
  • Fecha 4 Domingo 8 de febrero 22.15 vs Instituto
  • Fecha 6 (Interzonal) Viernes 20 de febrero 22.15 vs. Gimnasia La Plata
  • Fecha 7 Martes 24 de febrero 22.00 vs. Independiente
  • Fecha 9 Jueves 5 de marzo 19.00 vs. Defensa y Justicia
  • Fecha 11 Martes 17 de marzo 21.15 vs Estudiantes
gimnasia 4

Las obras que está realizando Gimnasia y Esgrima en el estadio Víctor Legrotaglie

  • Vestuario local: zona de duchas, pileta de hielo, vestuario cuerpo técnico, vestuario cuerpo médico, sala de utilería y sala de lavadoras.
  • Vestuario árbitro femenino.
  • Sala de dóping
  • Sala de conferencia de prensa con baños
  • Remodelación integral de vestuario visitante
  • Palcos para delegación visitante
  • Túnel de ingreso al campo de juego
  • Cielo razo y entrepiso en toda la zona de vestuarios
  • Remodelación banco de suplentes
  • Remodelación y baño en cabinas de prensa
  • Nuevo gimnasio
  • Preparación del terreno para la tribuna Sur

