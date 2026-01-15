Gimnasia y Esgrima prepara el estadio Víctor Legrotaglie para su esperado ingreso a Primera División

Mientras el plantel está de pretemporada en Buenos Aires y la dirigencia continúa con su labor en el mercado de pases, en el Parque se trabaja contra reloj ya que faltan menos de dos semanas (12 días) para el primer partido del Lobo como local en el Torneo Apertura 2026.

gimnasia 1

El martes 27 de enero, a las 20, por la segunda fecha del certamen, Gimnasia y Esgrima recibirá nada menos que a San Lorenzo y se espera que en los próximos días haya una visita de la Liga Profesional para dar el visto bueno al estadio.