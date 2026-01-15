El jugador de Ferro que se volvió viral, rompió el silencio: "Vine con dos o tres kilos de más"

La palabra de Enzo Hoyos, jugador de Ferro

Con pasado reciente en Chacarita e Iquique de Chile, el mediocampista ofensivo habló con el medio partidario Ferro Web y se refirió a esta situación. “Es obvio que la foto está editada. Me cago de risa, sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha”, comenzó.

Sobre este mismo tema, y la foto que fue posteriormente distorsionada, añadió: “Vine con dos o tres kilos de más, nada más. En la imagen parecen 30. Yo respondo jugando, que es lo que mejor sé hacer”.

Pese a que su imagen se volvió tendencia en las redes, Hoyos se tomó la situación con tranquilidad: “De a poco los hinchas me van a ir conociendo dentro y fuera de la cancha. Estoy entrenando muy bien y con muchas ganas de aportar”.

Cuándo debuta Ferro en la Primera Nacional

Ferro, uno de los equipos con mayor renombre en la Primera Nacional, comenzará su camino en el Grupo A visitando a San Telmo en la Isla Maciel. Su primer encuentro en condición de local será ante San Miguel.