El jugador de Ferro que se volvió viral, rompió el silencio: "Vine con dos o tres kilos de más"

Enzo Hoyos, quien llegó a Ferro en el actual mercado de pases, habló sobre la foto que se volvió viral a través a semanas del inicio de la Primera Nacional

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La imagen del futbolista de Ferro que se volvió viral en las redes.

Mientras los clubes del fútbol argentino afrontan la recta final de la pretemporada, pensando en cada una de las competencias que les tocará afrontar en este 2026, las redes sociales se vuelven escenario de debate. En este contexto, hay un jugador de Ferro que se posó en el centro de la escena.

Los usuarios viralizaron una imagen de Enzo Hoyos, quien llegó al Verdolaga en el actual mercado de pases, e instalaron la polémica. ¿Qué pasó? La foto fue editada con Inteligencia Artificial y al futbolista de 25 años le pusieron algunos kilos de más.

Ferro

Como suele suceder en la actualidad, esto no tardó en volverse viral. En las últimas horas el protagonista alzó la voz y se refirió a cómo vivió estos días en los que su nombre, por momentos, fue motivo de meme.

La palabra de Enzo Hoyos, jugador de Ferro

Con pasado reciente en Chacarita e Iquique de Chile, el mediocampista ofensivo habló con el medio partidario Ferro Web y se refirió a esta situación. “Es obvio que la foto está editada. Me cago de risa, sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha”, comenzó.

Sobre este mismo tema, y la foto que fue posteriormente distorsionada, añadió: “Vine con dos o tres kilos de más, nada más. En la imagen parecen 30. Yo respondo jugando, que es lo que mejor sé hacer”.

Pese a que su imagen se volvió tendencia en las redes, Hoyos se tomó la situación con tranquilidad: “De a poco los hinchas me van a ir conociendo dentro y fuera de la cancha. Estoy entrenando muy bien y con muchas ganas de aportar”.

Cuándo debuta Ferro en la Primera Nacional

Ferro, uno de los equipos con mayor renombre en la Primera Nacional, comenzará su camino en el Grupo A visitando a San Telmo en la Isla Maciel. Su primer encuentro en condición de local será ante San Miguel.

