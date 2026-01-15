Independiente Rivadavia: dos refuerzos, otro al caer y una gran noticia para Alfredo Berti

Kevin Vázquez se formó en Ferro, y además de su paso por Santiago del Estero, también jugó en Vélez Sarsfield. Con 24 años, acumula 84 presencias entre sus tres clubes y 2 tantos, ambos con la camiseta del elenco norteño.

El 9 que podría llegar a Independiente Rivadavia

Más allá de los dos volantes que abrochó Independiente Rivadavia, la CD trabaja para concretar la llegada de otro delantero: Bautista Dadín. El juvenil de River Plate debutó con Marcelo Gallardo pero no pudo ganarse un lugar entre tanto nombre de peso del Millonario.

Por eso, la decisión es salir a buscar minutos afuera y acá aparece la Lepra como opción, que encaminó la negociación. El tema es que Lanús se metió en la pelea y también lo quiere.

Independiente Rivadavia y una buena noticia

Inicialmente, los jugadores de Independiente Rivadavia suspendidos en la final de la Copa Argentina debían cumplir con las sanciones correspondientes. Alejo Osella (un partido), Matías Fernández (4) y Alfredo Berti (4) debían purgar en esta edición pero, al parecer, quedará con efecto, tal cual detalló Chipi Ríos.