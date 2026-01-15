Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Mercado de pases

Independiente Rivadavia: dos refuerzos, otro al caer y una gran noticia para Alfredo Berti

El jueves dejó novedades fuertes en Independiente Rivadavia, con movimientos en un mercado de pases al rojo vivo y un revés de AFA

Por UNO
Alfredo Berti suma caras nuevas para su Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti suma caras nuevas para su Independiente Rivadavia.

El mercado de pases marcó un movimiento fuerte que sacudió la modorra del calor del verano en Mendoza en Independiente Rivadavia. Es que los anuncios llegaron en cantidad y se va terminando de moldear el plantel de Alfredo Berti, que de yapa recibió otra noticia.

Las caras nuevas que se sumarán a la Lepra en las próximas horas serán Rodrigo Atencio y Kevin Vázquez, tal cual informó Rodrigo Ríos en Ovación 90, la tira deportiva de Radio Nihuil. Los dos tuvieron paso por Central Córdoba, punto en común que los emparenta.

atencio
Rodrigo Atencio ya gan&oacute; la Copa Argentina con Central C&oacute;rdoba.

Rodrigo Atencio ya ganó la Copa Argentina con Central Córdoba.

Rodrigo Atencio tiene 23 años y viene de jugar en Sport Recife, en la segunda categoría de Brasil, donde cerró temporada con 26 encuentros. Nació en Independiente de Avellaneda y suma en total 78 encuentros oficiales y 16 tantos en su carrera (8 en el Ferroviario y 8 en Brasil).

Kevin Vázquez se formó en Ferro, y además de su paso por Santiago del Estero, también jugó en Vélez Sarsfield. Con 24 años, acumula 84 presencias entre sus tres clubes y 2 tantos, ambos con la camiseta del elenco norteño.

El 9 que podría llegar a Independiente Rivadavia

Más allá de los dos volantes que abrochó Independiente Rivadavia, la CD trabaja para concretar la llegada de otro delantero: Bautista Dadín. El juvenil de River Plate debutó con Marcelo Gallardo pero no pudo ganarse un lugar entre tanto nombre de peso del Millonario.

Por eso, la decisión es salir a buscar minutos afuera y acá aparece la Lepra como opción, que encaminó la negociación. El tema es que Lanús se metió en la pelea y también lo quiere.

Independiente Rivadavia y una buena noticia

Inicialmente, los jugadores de Independiente Rivadavia suspendidos en la final de la Copa Argentina debían cumplir con las sanciones correspondientes. Alejo Osella (un partido), Matías Fernández (4) y Alfredo Berti (4) debían purgar en esta edición pero, al parecer, quedará con efecto, tal cual detalló Chipi Ríos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas