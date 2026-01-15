Franco Petroli fue presentado en Lanús después de la incertidumbre tras la revisación médica

Inicio Ovación Fútbol Franco Petroli
Franco Petroli dejó Godoy Cruz y fue presentado como refuerzo de Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana.

Por UNO
Petroli tiene nuevo club.

Tras la incertidumbre que se generó en la revisación médica, Franco Petroli dejó Godoy Cruz y fue presentado como refuerzo de Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana.

"Franco Petroli selló su vínculo con el Granate y es nuestro tercer refuerzo en este mercado de verano", anunciaron las redes sociales del club para anunciar la firma del contrato del arquero que se extenderá hasta diciembre de 2030.

petroli 2
Franco Petroli pasó de Godoy Cruz a Lanús.

Además de su paso por Godoy Cruz, Petroli también registró pasos por River y Estudiantes de Río Cuarto y registra 50 vallas invictas sobre un total de 114 partidos jugados.

"A Franco le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa en el Club Atlético Lanús. ¡Bienvenido al Granate!", expresó el club después de que la transferencia haya estado en duda.

Por qué estuvo en duda el pase de Franco Petroli a Lanús

En la revisación médica habitual de cualquier transferencia a Franco Petroli se le detectó un problema cardíaco que puso en duda el pase.

Después se aclaró que es algo que el arquero tiene hace años y con lo que viene jugando sin problemas, por lo que se retomaron las negociaciones para que el pase se haga y Petroli puede jugar la Copa Libertadores 2026 con Lanús.

