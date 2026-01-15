Franco Petroli fue presentado en Lanús después de la incertidumbre tras la revisación médica

"A Franco le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa en el Club Atlético Lanús. ¡Bienvenido al Granate!", expresó el club después de que la transferencia haya estado en duda.

Embed - Club Lanus on Instagram: " Franco Petroli selló su vínculo con el Granate y es nuestro tercer refuerzo en este mercado de verano" View this post on Instagram

Por qué estuvo en duda el pase de Franco Petroli a Lanús

En la revisación médica habitual de cualquier transferencia a Franco Petroli se le detectó un problema cardíaco que puso en duda el pase.

Después se aclaró que es algo que el arquero tiene hace años y con lo que viene jugando sin problemas, por lo que se retomaron las negociaciones para que el pase se haga y Petroli puede jugar la Copa Libertadores 2026 con Lanús.