Idris Elba impacta con la serie de 7 episodios que te pondrá los nervios de punta

Idris Elba se ha transformado en uno de los mejores actores de acción y así lo demuestra con esta serie de 7 episodios que te pondrá los nervios de punta, se trata de Secuestro en el aire y Apple TV la tiene en su catálogo.
Secuestro en el aire explica, como su propio título indica, la trama principal del secuestro de un avión, desarrollada en tiempo real en un vuelo de Dubái a Londres, donde van a suceder todo tipo de peripecias.
Cuando el vuelo KA29 es secuestrado durante su vuelo de siete horas de Dubai a Londres, Sam Nelson, un hábil negociador corporativo, intenta usar sus habilidades profesionales para salvar a todos a bordo. ¿Será esta arriesgada estrategia su perdición?
Entre los más de 200 pasajeros de un avión que vuela desde Dubai a Londres se encuentra Sam Nelson (Idris Elba), especialista en “intervenciones” en y entre empresas. Su capacidad negociadora será de suma importancia cuando el avión sea secuestrado.
Sam Nelson es un experto mediador en conflictos corporativos que regresa de Dubai a Londres en un vuelo comercial de Kingdom Airlines, para hacer un último esfuerzo para recuperar a su exmujer.
A poco de despegar, un grupo armado secuestra el avión, obligando a Sam a utilizar todas sus dotes de negociador para intentar impedir una tragedia a bordo del avión.
Secuestro en el aire centra toda su estructura en la resolución de dos misterios principales, el primero es conocer el origen, las motivaciones y las demandas de los secuestradores.
Este misterio implica tanto a las personas dentro del avión como a la policía británica, tras recibir un aviso y confirmar que el avión está bajo el control de un desconocido grupo armado.
