Idris Elba impacta con la serie de 7 episodios que te pondrá los nervios de punta

Apple TV: de qué trata la película Secuestro en el aire

Entre los más de 200 pasajeros de un avión que vuela desde Dubai a Londres se encuentra Sam Nelson (Idris Elba), especialista en “intervenciones” en y entre empresas. Su capacidad negociadora será de suma importancia cuando el avión sea secuestrado.

Sam Nelson es un experto mediador en conflictos corporativos que regresa de Dubai a Londres en un vuelo comercial de Kingdom Airlines, para hacer un último esfuerzo para recuperar a su exmujer.

secuestro1

A poco de despegar, un grupo armado secuestra el avión, obligando a Sam a utilizar todas sus dotes de negociador para intentar impedir una tragedia a bordo del avión.

Secuestro en el aire centra toda su estructura en la resolución de dos misterios principales, el primero es conocer el origen, las motivaciones y las demandas de los secuestradores.

Este misterio implica tanto a las personas dentro del avión como a la policía británica, tras recibir un aviso y confirmar que el avión está bajo el control de un desconocido grupo armado.

Apple TV: elenco de la película Secuestro en el aire

Archie Panjabi

Ben Miles

Eve Myles

Idris Elba

Kate Phillips

Neil Maskell

Tráiler de la película Secuestro en el aire