Con 69 años, así se ve hoy el actor español Imanol Arias, protagonista de 'Camila'

¿Cómo se ve hoy el actor español Imanol Arias?

Entre sus últimos trabajos podemos mencionar la colaboración con Netflix en la serie "Innato", y en "El mejor infarto de mi vida" de Disney Plus.

"Félix Garay (Imanol Arias), un asesino en serie conocido como «el asesino del gasoil, acaba de salir de la cárcel. Su salida pone en riesgo la estabilidad de la vida aparentemente perfecta de su hija Sara (Elena Anaya), y también coincide con el inicio de una nueva serie de asesinatos similares a los que cometió Félix en su día", es la sinopsis de esta serie.

En los últimos años, Arias tuvo que afrontar un escándalo judicial en España, ya que cometió delitos contra Hacienda. El propio actor reconoció un fraude fiscal de 2,7 millones de euros, cantidad que devolvió conforme al acuerdo, logrando así una condena de dos años y dos meses de cárcel que no ha requerido su ingreso efectivo a cambio del pago de una multa.

Imanol Arias

En cuanto a su vida privada, en las últimas horas se conoció que a sus 69 años el actor español pasó por el altar por cuarta vez. La unión ha sido con la abogada argentina Nélida Grajales. Se conocieron en 2023 durante uno de los viajes que Arias realizó a la Argentina. "Vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda", aseguró Arias a "El Diario Vasco".