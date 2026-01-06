Mickey Rourke es el protagonista de uno de los casos más extraños de Hollywood: pasó de la fama mundial a quedar en el olvido. En los últimos días se viralizaron varias fotografías del actor donde se lo ve muy desmejorado y esto causó procupación en la industria cinematográfica.
Preocupación por la salud y apariencia de Mickey Rourke: ¿qué le pasó?
El actor fue visto en Hollywood y su actitud causó conmoción y preocupación en la industria cinematográfica: ¿por qué llegó a esta situación?
Este "desmejoramiento" de su imagen no guarda relación con la cantidad de cirugías estéticas a las cuales se ha sometido Rourke debido a las lesiones causadas por el boxeo. "Me rompí la nariz dos veces, así que me realizaron cinco operaciones ahí y otra más por una rotura en el pómulo", explicó en 2009 al tabloide Daily Mail.
¿Qué le ocurrió al actor Mickey Rourke?
En las últimas semanas el actor fue visto luciendo casi sin pelo, y además se percibe que su cuerpo está muy envejecido. Como si esto fuera poco se conoció que una persona se aprovechó de esta situación e inició una colecta de dinero en nombre del actor.
En teoría, la colecta (publicada en la plataforma GoFundMe) pedía dinero para cancelar las deudas de vivienda que tendría el actor. Sin embargo, el actor publicó un video en su perfil de Instagram despegándose de este pedido de dinero.
La colecta de dinero habría sido iniciada por una persona llama Liya-Joelle Jones, y se inició el pasado 4 de enero. La campaña lleva como título "Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa", y la meta consiste en alcanzar los 100.000 dólares.
"Hoy, Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar. Esta recaudación de fondos se realiza con el permiso de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto suceda", se puede leer en la página GoFundMe.
"Mickey Rourke irrumpió en el cine estadounidense como una fuerza de la naturaleza: crudo, intrépido y absolutamente original. A finales de los años 70 y 80, no era solo una estrella de cine; era un símbolo de algo excepcional: peligro combinado con vulnerabilidad, dureza combinada con coraje. Desde 'Diner' hasta 'Rumble Fish' y '9½ Weeks', Mickey ofreció al público actuaciones que parecían vividas, no interpretadas, y dejaron una huella imborrable en la cultura cinematográfica estadounidense", es el texto que acompaña la publicación.
Los organizadores de la colecta insisten en que "la fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio".