Preocupación por la salud y apariencia de Mickey Rourke: ¿qué le pasó?

En teoría, la colecta (publicada en la plataforma GoFundMe) pedía dinero para cancelar las deudas de vivienda que tendría el actor. Sin embargo, el actor publicó un video en su perfil de Instagram despegándose de este pedido de dinero.

Mickey Rourke ahora El actor Mickey Rourke en Los Ángeles.

La colecta de dinero habría sido iniciada por una persona llama Liya-Joelle Jones, y se inició el pasado 4 de enero. La campaña lleva como título "Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa", y la meta consiste en alcanzar los 100.000 dólares.

"Hoy, Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar. Esta recaudación de fondos se realiza con el permiso de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto suceda", se puede leer en la página GoFundMe.

Mickey Rourke campaña Campaña para ayudar a Mickey Rourke a salvar su casa.

"Mickey Rourke irrumpió en el cine estadounidense como una fuerza de la naturaleza: crudo, intrépido y absolutamente original. A finales de los años 70 y 80, no era solo una estrella de cine; era un símbolo de algo excepcional: peligro combinado con vulnerabilidad, dureza combinada con coraje. Desde 'Diner' hasta 'Rumble Fish' y '9½ Weeks', Mickey ofreció al público actuaciones que parecían vividas, no interpretadas, y dejaron una huella imborrable en la cultura cinematográfica estadounidense", es el texto que acompaña la publicación.

Los organizadores de la colecta insisten en que "la fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio".