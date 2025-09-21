Mickey Rourke se operó el rostro más de 7 veces

Uno de los actores más talentosos de Hollywood es Mickey Rourke, quien comenzó su carrera como sex symbol y como ídolo femenino.

Sin embargo, con el paso de los años, el protagonista de 9 semanas y media comenzó a realizarse algunas cirugías estéticas, las cuales deformaron y alteraron sus rasgos faciales.

¿Por qué Hollywood le dio la espalda a Mickey Rourke?

Como mencionamos previamente, el ganador de un premio Globo de Oro arruinó su rostro por su adicción a las cirugías estéticas, aunque el actor ha asegurado que el boxeo fue el origen de sus problemas.

Mickey Rourke ganó un premio Globo de Oro por su papel en la película "El luchador".

"Me rompí la nariz dos veces, así que me realizaron cinco operaciones ahí y otra más por una rotura en el pómulo", explicó en 2009 al tabloide Daily Mail. "El problema fue que acudí al tipo equivocado para volver a recomponer mi cara", continuó explicando.

A pesar de haber ganado un importante premio en Hollywood, los productores dejaron de llamarlo y convocarlo para diversos proyectos internacionales (ya que su rostro ya no era el mismo con el cual alcanzó el estrellato), y esto lo llevó a aceptar papeles en producciones menores o de bajo presupuesto. Sus últimas películas fueron El Palacio y Not Another Church Movie.

Este año, el actor formó parte del programa Gran Hermano Famosos y sorprendió con su apariencia: una melena larga hasta los hombros y un rostro bien diferente al de la época de su estrellato en Hollywood.

Embed - Mickey Rourke Wins Best Actor Motion Picture Drama - Golden Globes 2009

Si te interesa conocer aún más la historia de Mickey Rourke, el ciclo Iconos del cine del canal Film & Arts, que cuenta las biografías de las figuras más importantes de la historia del cine, emitirá el jueves 25 de septiembre a las 20:00H (Arg) un documental dedicado al actor.

Este documental se sumerge en la vida de un actor frágil y conflictivo, cuya sensibilidad y talento brillaron en los años 80 con papeles icónicos como el motociclista en Rumble Fish, el policía en Year of the Dragon o el atormentado detective de Angel Heart. Sin embargo, su historia va más allá del relato típico de una estrella que se apaga: Rourke se convirtió en símbolo de los excesos, en chivo expiatorio de una industria que castiga la vulnerabilidad masculina cuando no encaja en sus moldes.

