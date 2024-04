"Dos tipos duros, Harley Davidson y Marlboro, se meten en un buen lío cuando atracan el furgón de un banco y se llevan una partida de droga sintética", es la sinopsis de esta película disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

Además de Mockery Rourke y de Don Johnson, en la película "Harley Davidson y el hombre Marlboro: la justicia tiene su precio" también actúan Chelsea Field, Tom Sizemore, Daniel Baldwin, Giancarlo Esposito, y Vanessa Williams.

Esta producción tiene una duración de 94 minutos, y se estrenó en 1991 pero recientemente Prime Video decidió sumarla a su catálogo y ya se ha convertido en una de las películas más vistas de la plataforma.

