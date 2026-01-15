La cláusula millonaria que el Atlético de Madrid y Giuliano Simeone firmaron al renovar su contrato

Atlético de Madrid oficializó la renovación de contrato de Giuliano Simeone hasta junio de 2030 y con una impactante cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
Atlético de Madrid oficializó la renovación de contrato de Giuliano Simeone hasta junio de 2030 y con una impactante cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
La decisión de la dirigencia colchonera apunta a asegurar la continuidad del delantero de 23 años y marca un punto de inflexión en la carrera del hijo del Cholo, quien ya se hizo un nombre propio en el fútbol internacional.
"Garra y sentimiento atlético hasta 2030", publicó el club para anunciar la renovación de un futbolista que con su constancia, versatilidad e intensidad encajó a la perfección en el Atlético de Madrid y se ganó un lugar en la Selección argentina.
"¡Enhorabuena, Giuli!", indicó el sitio oficial del club para anunciar que el menor de los Simeone prolongó por dos años más su vínculo que finalizaba a mediados del 2028.
Giuliano Simeone llegó al Atlético de Madrid en 2019 y hasta 2022 estuvo en las categorías inferiores y en el Atlético Madrileño, la filial, hasta que debutó frente al Granada.
Tras ser cedido al Zaragoza (2022/23) y al Alavés (2023/24) regresó al Aleti de manera definitiva para acumular 77 partidos, 8 tantos y 16 asistencias.
El club activó el “operativo blindaje” con un contrato a largo plazo y una cláusula de rescisión inédita para un futbolista surgido de las Inferiores que refleja la confianza en su proyección y responde al interés de otros equipos del continente.
Con esta renovación, Atlético de Madrid no solo asegura a uno de sus jugadores más representativos del presente, sino que apuesta fuerte al futuro. Giuliano Simeone, con contrato largo y cláusula de súper estrella, dejó definitivamente de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada del Colchonero"