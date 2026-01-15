La cláusula millonaria que el Atlético de Madrid y Giuliano Simeone firmaron al renovar su contrato

"¡Enhorabuena, Giuli!", indicó el sitio oficial del club para anunciar que el menor de los Simeone prolongó por dos años más su vínculo que finalizaba a mediados del 2028.

Giuliano Simeone llegó al Atlético de Madrid en 2019 y hasta 2022 estuvo en las categorías inferiores y en el Atlético Madrileño, la filial, hasta que debutó frente al Granada.

Tras ser cedido al Zaragoza (2022/23) y al Alavés (2023/24) regresó al Aleti de manera definitiva para acumular 77 partidos, 8 tantos y 16 asistencias.

Giuliano Simeone y un contrato inédito para el Atlético de Madrid

El club activó el “operativo blindaje” con un contrato a largo plazo y una cláusula de rescisión inédita para un futbolista surgido de las Inferiores que refleja la confianza en su proyección y responde al interés de otros equipos del continente.

Con esta renovación, Atlético de Madrid no solo asegura a uno de sus jugadores más representativos del presente, sino que apuesta fuerte al futuro. Giuliano Simeone, con contrato largo y cláusula de súper estrella, dejó definitivamente de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada del Colchonero"