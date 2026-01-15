Atención viajeros: emitieron un alerta por altas temperaturas en Chile este fin de semana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró alerta amarilla por evento de calor intenso en estas zonas (junto a Quillota y Petorca), con temperaturas que alcanzarán entre 34° y 36° en los valles precordilleranos, y proyecciones que podrían superar los 35° en días puntuales.

Muchos argentinos eligen estas áreas para escapadas de fin de semana o vacaciones: los viñedos del Valle de Aconcagua, los termas en Los Andes, las rutas hacia el Cajón del Maipo o simplemente el paso fronterizo para llegar a la costa. Sin embargo, esta ola de calor requiere precauciones especiales para evitar golpes de calor, deshidratación o problemas de salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones preexistentes.