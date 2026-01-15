Atención viajeros: emitieron un alerta por altas temperaturas en Chile este fin de semana

El verano 2026 en Chile está siendo particularmente caluroso en la zona central, y las provincias de Los Andes y San Felipe, la región de Valparaíso, no son la excepción. Especialmente este fin de semana, donde el pronóstico llevó a las autoridades trasandinas a emitir una alerta por la ola de calor que se hará sentir durante el fin de semana en esas localidades.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró alerta amarilla por evento de calor intenso en estas zonas (junto a Quillota y Petorca), con temperaturas que alcanzarán entre 34° y 36° en los valles precordilleranos, y proyecciones que podrían superar los 35° en días puntuales.
Muchos argentinos eligen estas áreas para escapadas de fin de semana o vacaciones: los viñedos del Valle de Aconcagua, los termas en Los Andes, las rutas hacia el Cajón del Maipo o simplemente el paso fronterizo para llegar a la costa. Sin embargo, esta ola de calor requiere precauciones especiales para evitar golpes de calor, deshidratación o problemas de salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones preexistentes.
Las recomendaciones para la ola de calor en Chile
- Evitá exponerte al sol de forma prolongada, especialmente entre las 11 y las 17 horas, cuando la radiación UV es más intensa.
- Mantenete hidratado en todo momento y priorizá el consumo de agua (evitá bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína en exceso).
- Aplicá protector solar de factor +30 (o superior) media hora antes de salir al sol y reaplicá cada 2 a 3 horas, incluso en días nublados.
- Usá ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables (algodón o lino).
- Complementá con sombrero de ala ancha, lentes de sol con protección UV y, si es posible, sombrilla o gorra para mayor cobertura.