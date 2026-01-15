Inicio Sociedad Chile
Atención viajeros: emitieron un alerta por altas temperaturas en Chile este fin de semana

Las autoridades de Chile brindaron una serie de recomendaciones ante la inminente ola de calor

Virginia López
Es un verano con altas temperaturas en Chile.

El verano 2026 en Chile está siendo particularmente caluroso en la zona central, y las provincias de Los Andes y San Felipe, la región de Valparaíso, no son la excepción. Especialmente este fin de semana, donde el pronóstico llevó a las autoridades trasandinas a emitir una alerta por la ola de calor que se hará sentir durante el fin de semana en esas localidades.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró alerta amarilla por evento de calor intenso en estas zonas (junto a Quillota y Petorca), con temperaturas que alcanzarán entre 34° y 36° en los valles precordilleranos, y proyecciones que podrían superar los 35° en días puntuales.

Muchos argentinos eligen estas áreas para escapadas de fin de semana o vacaciones: los viñedos del Valle de Aconcagua, los termas en Los Andes, las rutas hacia el Cajón del Maipo o simplemente el paso fronterizo para llegar a la costa. Sin embargo, esta ola de calor requiere precauciones especiales para evitar golpes de calor, deshidratación o problemas de salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones preexistentes.

chile pronostico temperaturas
Las recomendaciones que brindaron las autoridades de Chile.

Las recomendaciones para la ola de calor en Chile

  • Evitá exponerte al sol de forma prolongada, especialmente entre las 11 y las 17 horas, cuando la radiación UV es más intensa.
  • Mantenete hidratado en todo momento y priorizá el consumo de agua (evitá bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína en exceso).
  • Aplicá protector solar de factor +30 (o superior) media hora antes de salir al sol y reaplicá cada 2 a 3 horas, incluso en días nublados.
  • Usá ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables (algodón o lino).
  • Complementá con sombrero de ala ancha, lentes de sol con protección UV y, si es posible, sombrilla o gorra para mayor cobertura.

