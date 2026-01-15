"Necesito el dinero": la desgarradora confesión de Edílson, el campeón del mundo que entró a Gran Hermano

El mundo del fútbol quedó en shock. Edílson Capetinha, aquel delantero que tocó el cielo con las manos al ganar el Mundial de Corea-Japón 2002 con la Selección de Brasil, cambió radicalmente su perfil al aceptar la invitación para formar parte de Gran Hermano. El crack sorprendió con una honestidad que pocos esperaban.
Lejos de las luces del estrellato y los lujos que supo tener en su época dorada (durante la década del 90 e inicios de los 2000), el exjugador de Palmeiras, Corinthians y Flamengo, entre otros, reveló la cruda realidad que lo llevó a esta nueva exposición: una crisis financiera derivada de "malas decisiones".
"Creí en la gente y fracasé", la desgarradora confesión de Edílson
Al ingresar a la casa, Edílson no ocultó sus motivos. En un discurso que rápidamente se volvió viral, el hombre de 55 años admitió que su participación no es por fama, sino por supervivencia económica.
“Hoy estoy aquí por el premio. Gané dinero y tomé decisiones acertadas e incorrectas. Mentalidad diferente, tiempos diferentes. Vine aquí por el premio. Necesito el dinero”, confesó ante la mirada atónita de sus compañeros.
Capetinha, como se lo apodaba dentro del verde césped, continuó con su honestidad brutal a la hora de hablar: “Tomé malas decisiones en mi vida. Creí en mucha gente y fracasé. Estoy aquí por el dinero, en realidad”.
De tocar el cielo con las manos a la vulnerabilidad
Edílson, que supo compartir vestuario con leyendas de la talla de Ronaldo, Ronaldinho, Cafú y Rivaldo, fue uno de los jugadores más carismáticos de su generación. Sin embargo, su historia actual es un recordatorio de lo difícil que puede ser el "post-retiro" para los deportistas de élite.
Fuera del césped, Capetinha ha vivido un calvario legal y financiero que empañó su legado deportivo:
Problemas judiciales: Su historial incluye cuatro arrestos por falta de pago de cuota alimentaria.
Sombras de fraude: Fue vinculado a una investigación federal por irregularidades en la lotería deportiva.
Su defensa: Sobre esto último, el exfutbolista aseguró haber sido declarado inocente y explica que su vinculación fue simplemente por atender llamadas de personas que estaban bajo sospecha.
Ahora, el hombre que supo conquistar el torneo más anhelado por cualquier futbolista, busca una última victoria. Pero esta vez lejos de las canchas y bajo el lente de las cámaras las 24 horas del día.