"Necesito el dinero": la desgarradora confesión de Edílson, el campeón del mundo que entró a Gran Hermano

“Hoy estoy aquí por el premio. Gané dinero y tomé decisiones acertadas e incorrectas. Mentalidad diferente, tiempos diferentes. Vine aquí por el premio. Necesito el dinero”, confesó ante la mirada atónita de sus compañeros.

Capetinha, como se lo apodaba dentro del verde césped, continuó con su honestidad brutal a la hora de hablar: “Tomé malas decisiones en mi vida. Creí en mucha gente y fracasé. Estoy aquí por el dinero, en realidad”.

Edilson Brasil (2)

De tocar el cielo con las manos a la vulnerabilidad

Edílson, que supo compartir vestuario con leyendas de la talla de Ronaldo, Ronaldinho, Cafú y Rivaldo, fue uno de los jugadores más carismáticos de su generación. Sin embargo, su historia actual es un recordatorio de lo difícil que puede ser el "post-retiro" para los deportistas de élite.

Fuera del césped, Capetinha ha vivido un calvario legal y financiero que empañó su legado deportivo:

Problemas judiciales: Su historial incluye cuatro arrestos por falta de pago de cuota alimentaria.

Sombras de fraude: Fue vinculado a una investigación federal por irregularidades en la lotería deportiva.

Su defensa: Sobre esto último, el exfutbolista aseguró haber sido declarado inocente y explica que su vinculación fue simplemente por atender llamadas de personas que estaban bajo sospecha.

Ahora, el hombre que supo conquistar el torneo más anhelado por cualquier futbolista, busca una última victoria. Pero esta vez lejos de las canchas y bajo el lente de las cámaras las 24 horas del día.