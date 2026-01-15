Facundo Buonanotte sigue buscando su lugar en la Premier League y firmó con su nuevo equipo

Tras su aparición en Rosario Central, donde disputó 32 partidos, Buonanotte llegó a la Premier League con solo 18 años y acumuló 50 encuentros en el Brighton antes de ser cedido por un año al Leicester City donde tuvo un buen paso de 35 partidos y 6 goles.

El zurdo jugó 8 partidos en Chelsea y llega a Leeds con el objetivo de tener continuidad y ganarse un lugar en la Selección argentina.

Cómo está el Leeds United en la temporada

Leeds United ocupa el puesto 16 de la Premier League con 22 puntos en 21 fechas y una campaña de 5 victorias, 7 empates y 9 derrotas.

Además, avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup tras vencer al Derby County y su próximo rival será el Birmingham City.