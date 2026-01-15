Facundo Buonanotte sigue buscando su lugar en la Premier League y firmó con su nuevo equipo

Con solo 21 años Facundo Buonanotte firmó su contrato con el que será su cuarto club en la Premier League tras haber sido cedido otra vez a préstamo por el Brighton.
El ex Rosario Central estaba cedido en el Chelsea, pero el préstamo se interrumpió y el club dueño de su pase ahora lo cedió al Leeds United hasta el final de la temporada 2025/26.
Buonanotte, con experiencia en la Selección argentina e ilusión de estar en el Mundial, llevará el número 40 según se reveló en las imágenes publicadas por el Leeds para anunciar la firma del nuevo vínculo.
Tras su aparición en Rosario Central, donde disputó 32 partidos, Buonanotte llegó a la Premier League con solo 18 años y acumuló 50 encuentros en el Brighton antes de ser cedido por un año al Leicester City donde tuvo un buen paso de 35 partidos y 6 goles.
El zurdo jugó 8 partidos en Chelsea y llega a Leeds con el objetivo de tener continuidad y ganarse un lugar en la Selección argentina.
Leeds United ocupa el puesto 16 de la Premier League con 22 puntos en 21 fechas y una campaña de 5 victorias, 7 empates y 9 derrotas.
Además, avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup tras vencer al Derby County y su próximo rival será el Birmingham City.