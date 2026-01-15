Juegos Olímpicos de invierno 2026: Luis Scola tuvo una invitación muy especial en Italia

Luis Scola ganó la medalla de oro en Atenas 2004, fue bronce en Beijing 2008, jugó en Londres 2012, fue el abanderado de la delegación argentina en Río 2016 y se retiró de la selección argentina en Tokio 2020 (se realizó en 2021).

Embed - Luis Scola llevó la antorcha antes de los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 se llevarán a cabo entre el 6 y el 22 de febrero de 2026 y serán los cuartos Juegos Olímpicos que se celebran en Italia, pero los primeros para Milán. Los anteriores fueron los los Juegos de Invierno de 2006 en Turín y 1956 en Cortina d'Ampezzo y los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma.

Serán los primeros Juegos Olímpicos con varias ciudades anfitrionas aunque también se celebrarán competencias en otras siete ciudades del noreste de Italia.