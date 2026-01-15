Juegos Olímpicos de invierno 2026: Luis Scola tuvo una invitación muy especial en Italia

Luis Scola, ganador de dos medallas con la selección argentina de básquetbol, tuvo el honor de ser invitado a llevar la antorcha en el camino hacia los Juegos Olímpicos de invierno que se llevarán a cabo en Italia.
La cita olímpica será en Milán y Cortina del 6 al 22 de febrero y la llama, símbolo del olimpismo, pasó por Varese donde el ex capitán de la selección nacional de básquet está a la cabeza del club de la ciudad.
Si se tienen en cuenta los antecedentes olímpicos de Scola (estuvo en cinco juegos) no sorprende la invitación aún cuando se da en otro país y en el marco de los Juegos de Invierno, donde Argentina no tiene un historial importante.
Luis Scola ganó la medalla de oro en Atenas 2004, fue bronce en Beijing 2008, jugó en Londres 2012, fue el abanderado de la delegación argentina en Río 2016 y se retiró de la selección argentina en Tokio 2020 (se realizó en 2021).
Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 se llevarán a cabo entre el 6 y el 22 de febrero de 2026 y serán los cuartos Juegos Olímpicos que se celebran en Italia, pero los primeros para Milán. Los anteriores fueron los los Juegos de Invierno de 2006 en Turín y 1956 en Cortina d'Ampezzo y los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma.
Serán los primeros Juegos Olímpicos con varias ciudades anfitrionas aunque también se celebrarán competencias en otras siete ciudades del noreste de Italia.