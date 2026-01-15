Walter Montoya dejó Godoy Cruz y reforzó a uno de los rivales directos de la Primera Nacional

El ex jugador de Godoy Cruz reforzará a un rival directo

El jugador de 32 años tiene basta trayectoria ya que surgió de Rosario Central y fue pretendido por River y Boca, no obstante finalmente fue transferido al Sevilla donde tan solo disputó siete partidos oficiales. Fue así que luego anduvo circulando por diferentes equipos de Sudamérica: estuvo en dos oportunidades en Cruz Azul y también jugó en Gremio, Racing, Rosario Central, Central Córdoba, Defensor Sporting y Godoy Cruz.

El nacido en Machagai, Chaco, es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Tiro de Salta, equipo que disputará la Primera Nacional y que aspirará a ascender a la Primera División del fútbol argentino. Se trata de un rival directo del Tomba, aunque solo podrán enfrentarse en un hipotético partido de playoffs ya que no son parte de la misma zona.

Walter Montoya - Gimnasia y Tiro de Salta Tras salir de Godoy Cruz jugará para Gimnasia y Tiro de Salta.

Así quedaron las zonas donde Godoy Cruz integra el A

Los 36 equipos quedaron divididos en dos grupos de 18 cada uno y que fueron sorteados de la siguiente manera:

Zona A: All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Morón, Estudiantes, Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar, Colón, Central Norte, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

Zona B: Chicago, Atlanta, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Chacarita, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Quilmes, Colegiales, Atlético de Rafaela y Midland.