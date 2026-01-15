Claudio Úbeda lanzó una alarma en Boca por Cavani: "Hay que tener cuidado"

Paralelamente, el plantel conducido por Claudio Úbeda tiene a varios de sus jugadores lesionados:

Milton Giménez: pubalgia, entre 4 a 6 semanas de recuperación.

Rodrigo Battaglia: tendinopatia insercional del tendón de Aquiles, entre 6 a 8 semanas.

Carlos Palacios: sinovitis en rodilla, entre 2 a 6 semanas.

Edinson Cavani: lumbalgia, entre 3 a 6 semanas.

Ante la baja de dos de sus 9 es que el entrenador decidió probar con una línea de tres delanteros con Miguel Merentiel como única referencia en el área (en los extremos lo acompañaron Exequiel Zeballos y Brian Aguirre).

Luego del partido habló sobre la situación de Edinson Cavani y reveló que continúa arrastrando dolencias en la zona lumbar, lesión que en los últimos meses lo ha tenido a maltraer: "En el caso de Edi, como todos saben, le hicieron una infiltración en la zona lumbar para poder descomprimir esa inflamación que tiene".

"Al ponerle corticoide hay que tener cuidado en su etapa de rehabilitación. Lo va a hacer progresivo. Esperemos que pueda estar lo más pronto posible", continuó explicando el técnico de Boca.

"Es una evolución, se lo hizo hace un par de días nada más. Ojalá que lo podamos tener pronto con nosotros", explicó Claudio Úbeda luego que su equipo empatara sin goles en el amistoso internacional frente a Millonarios.

Edinson Cavani Boca le preparó un entrenamiento especial para que pueda fortalecerse de las lesiones sufridas.

Boca prepara su próximo amistoso sin Cavani

El domingo 18 de enero Boca jugará el último amistoso de la pretemporada frente Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos desde las 11.

Allí el entrenador continuará probando variantes teniendo en cuenta que el domingo 25 de enero tendrá su debut en el Torneo Apertura a partir de las 18.30 en La Bombonera frente al Deportivo Riestra.