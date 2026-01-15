Alarma en River: dos descartados para el cruce ante Peñarol y en duda para el estreno del Torneo Apertura

River atraviesa sus últimos días de pretemporada con una cuota de alegría por la llegada de los refuerzos (Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña) y con una dosis de preocupación por los lesionados que se presentan en el esquema de Marcelo Gallardo.
Con certeza, dos titulares de River no formarán parte de la nómima que enfrentará a Peñarol este sábado en el último amistoso de pretemporada. Se trata de Franco Armani y Marcos Acuña, piezas fundamentales en el esquema de Marcelo Gallardo que atraviesan lesiones que mantienen en vilo al mundo Millonario.
Franco Armani y Marcos Acuña en dudas para el debut con River en el Apertura
Por el lado de Marcos Acuña, el lateral de River padece un traumatismo en el primer dedo de su pie izquierdo que lo ha tenido a maltraer durante toda la pretemporada. El campeón del mundo no ha podido entrenarse con normalidad en ninguna de las fases de preparación física que ha llevado a cabo River tanto en San Martín de Los Andes como en Punta del Este.
Acuña ha tenido trabajos con pelota pero siempre evitando el roce. Con regulación de cargas y procurando respetar el proceso de recuperación, la evolución en el lateral izquierdo ha sido favorable no obstante, a casi una semana del estreno ante Barracas Central, en River creen que no llegará al cien para debutar en el Apertura. Matías Viña florece como alternativa en ese sector de la cancha.
En el caso de Franco Armani, el arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho en plena pretemporada en San Martín de Los Andes y desde entonces se dedica a su recuperación. Si bien pudo vérselo trotando en Punta del Este, todo indica que con sus 39 años tendría que aguardar unos días más antes de ubicarse bajo los tres palos a defender el arco de River.
Sin Ezequiel Centurión como alternativa (aún se recupera de una fractura en la muñeca sufrida en la final de Copa Argentina), el reemplazante de Franco Armani sería Santiago Beltrán, quien ya tuvo su estreno ante Millonarios de Colombia y volverá a ser el dueño del arco ante Peñarol en Uruguay. En caso de no recuperarse el campeón del mundo, Beltrán será quien ocupe su lugar en el debut del Apertura ante Barracas Central.