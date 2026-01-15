Alarma en River: dos descartados para el cruce ante Peñarol y en duda para el estreno del Torneo Apertura

Acuña ha tenido trabajos con pelota pero siempre evitando el roce. Con regulación de cargas y procurando respetar el proceso de recuperación, la evolución en el lateral izquierdo ha sido favorable no obstante, a casi una semana del estreno ante Barracas Central, en River creen que no llegará al cien para debutar en el Apertura. Matías Viña florece como alternativa en ese sector de la cancha.

En el caso de Franco Armani, el arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho en plena pretemporada en San Martín de Los Andes y desde entonces se dedica a su recuperación. Si bien pudo vérselo trotando en Punta del Este, todo indica que con sus 39 años tendría que aguardar unos días más antes de ubicarse bajo los tres palos a defender el arco de River.

armani pretemporada river 1 Franco Armani se recupera de un desgarro en el gemelo.

Sin Ezequiel Centurión como alternativa (aún se recupera de una fractura en la muñeca sufrida en la final de Copa Argentina), el reemplazante de Franco Armani sería Santiago Beltrán, quien ya tuvo su estreno ante Millonarios de Colombia y volverá a ser el dueño del arco ante Peñarol en Uruguay. En caso de no recuperarse el campeón del mundo, Beltrán será quien ocupe su lugar en el debut del Apertura ante Barracas Central.