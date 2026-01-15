Satélites revelan la verdad: el hielo polar está desapareciendo a una velocidad alarmante

Lo que ven los satélites en la Antártida y Groenlandia

hielo El hielo polar desaparece cada vez más rápido.

En la Antártida Occidental, el glaciar Pine Island destacó por su inestabilidad. Los registros indicaron un aumento constante en su velocidad justo en el punto donde la plataforma se levanta del suelo y comienza a flotar. El flujo en esa zona pasó de unos 10 metros por día a casi 13 metros diarios durante la década de estudio. Los expertos vincularon esta aceleración con el agua oceánica más cálida, que adelgaza las plataformas flotantes y empuja la línea de asentamiento hacia el interior del continente.

Por otro lado, la historia en el norte es diferente y está marcada por velocidades extremas. Varios glaciares de descarga en Groenlandia funcionan como embudos que transportan el hielo hacia el mar a ritmos vertiginosos. El glaciar Sermeq Kujalleq, por ejemplo, alcanzó velocidades de hasta 50 metros por día, lo que lo convierte en uno de los más rápidos de la Tierra. La resolución de las imágenes permitió rastrear este movimiento a través de valles y crestas con un nivel de detalle inédito.

Un futuro dependiente de la observación continua

polos Las imágenes de los satélites permitieron realizar un estudio como nunca antes se había realizado.

La velocidad del hielo no es solo un número abstracto, sino el dato que define cuánto material entra en el océano y eleva el nivel del mar. Según la Organización Meteorológica Mundial, el deshielo terrestre es una de las fuerzas principales detrás de la subida de las aguas, junto con la expansión térmica de los océanos. Groenlandia y la Antártida poseen suficiente agua congelada como para alterar las líneas costeras de todo el planeta si su pérdida se acelera sin control.

Para mantener esta vigilancia, la misión Sentinel-1 y su futuro componente, el Sentinel-1D, resultan piezas clave. La capacidad de obtener imágenes continuas, sin depender del clima o la luz solar, transformó la glaciología. Lo que antes requería años de combinación de datos de múltiples sensores, ahora se produce de manera anual e incluso mensual, lo que ofrece una herramienta esencial para monitorear las regiones más sensibles del mundo frente al cambio climático.