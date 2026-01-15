El ave que utiliza colillas de cigarrillos para armar sus nidos: atrae menos plagas

Pues las colillas de cigarrillos contienen nicotina y otros compuestos químicos que permanecen en la celulosa tras ser fumadas. Estas sustancias actúan como un repelente natural frente a parásitos comunes en los nidos. Los estudios demostraron que los nidos que incluían colillas fumadas tenían significativamente menos plagas como ácaros, piojos y garrapatas.

En comparación con nidos construidos solo con materiales naturales, los llamados “nidos fumadores” presentaban una menor carga parasitaria, lo que mejora las condiciones de crecimiento de los pichones. De hecho, según la BBC, se estima que las aves puede tener un nido material equivalente a 48 colillas.

nido de ave Las aves usan colillas de cigarrillos en sus nidos para repeler insectos y plagas en general.

Desde el punto de vista biológico, este comportamiento es un claro ejemplo de adaptación al entorno urbano. Ante la escasez de ciertos materiales naturales y la abundancia de residuos humanos, las aves aprovechan lo disponible para aumentar las probabilidades de supervivencia de sus crías. En este sentido, tener menos parásitos en su habitad significa menor riesgo de enfermedades, mayor crecimiento de los pichones y más posibilidades de llegar a la adultez.

Si bien las colillas contienen sustancias tóxicas, los estudios indican que, en las cantidades utilizadas, los beneficios antiparasitarios superan los posibles riesgos. Aun así, los científicos aclaran que este comportamiento no debe interpretarse como algo positivo desde el punto de vista ambiental, sino como una respuesta forzada a la contaminación urbana.