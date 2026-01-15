Mendoza cambió el calendario de vacunación contra el Covid: quiénes recibirán la dosis gratis

Arrancó la campaña contra el virus sincicial respiratorio

En otras novedades del Ministerio de Salud, desde el lunes 12 de enero, Mendoza puso en marcha la tercera campaña nacional de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), que se extenderá hasta el 31 de agosto. La estrategia apunta especialmente a embarazadas, con el objetivo de proteger a los recién nacidos.

La jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, destacó la importancia de esta vacuna al explicar que el VSR es la principal causa de bronquiolitis, una enfermedad que afecta especialmente a menores de seis años y que representa una de las principales causas de internación pediátrica durante el invierno.

vacunacion contra virus respiratorio Vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR).

"Vacunando a las madres embarazadas, con una sola dosis por embarazo, podemos lograr que ese niño por nacer nazca protegido contra el virus sincicial respiratorio", explicó la funcionaria durante una conferencia de prensa, en la que remarcó que las dosis son gratuitas.

Según los estudios científicos citados por Aguilar, la vacunación resulta más efectiva y segura cuando se aplica entre la semana 32 y la 36 de gestación. La funcionaria aseguró además que no existen contraindicaciones para su aplicación.