Mendoza cambió el calendario de vacunación contra el Covid: quiénes recibirán la dosis gratis

El Ministerio de Salud de Mendoza reformó el calendario de vacunación contra el Covid en sintonía con la Nación, con la novedad de que a partir de 2026 solo grupos de riesgo podrán acceder gratuitamente a la inmunización. Y quienes no integren estas categorías deberán recurrir al sector privado.
Quiénes podrán vacunarse gratis contra el Covid-19 en Mendoza
A partir de este 2026, podrán recibir la dosis de forma gratuita los siguientes grupos:
- Personas inmunocomprometidas: como personas con VIH, trasplantados, pacientes oncológicos o en hemodiálisis. Ellos deberán vacunarse cada 6 meses con certificado médico.
- Personas con comorbilidades menores de 64 años: pacientes con diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas, obesidad o hepáticas crónicas.
- Mayores de 65 años: todos, una dosis anual.
- Embarazadas
- Personal de salud y estratégicos: incluye a las fuerzas de seguridad.
Las personas que quieran vacunarse contra el Covid-19, y no pertenezcan a los grupos anteriores, podrán hacerlo en el sector privado.
Arrancó la campaña contra el virus sincicial respiratorio
En otras novedades del Ministerio de Salud, desde el lunes 12 de enero, Mendoza puso en marcha la tercera campaña nacional de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), que se extenderá hasta el 31 de agosto. La estrategia apunta especialmente a embarazadas, con el objetivo de proteger a los recién nacidos.
La jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, destacó la importancia de esta vacuna al explicar que el VSR es la principal causa de bronquiolitis, una enfermedad que afecta especialmente a menores de seis años y que representa una de las principales causas de internación pediátrica durante el invierno.
"Vacunando a las madres embarazadas, con una sola dosis por embarazo, podemos lograr que ese niño por nacer nazca protegido contra el virus sincicial respiratorio", explicó la funcionaria durante una conferencia de prensa, en la que remarcó que las dosis son gratuitas.
Según los estudios científicos citados por Aguilar, la vacunación resulta más efectiva y segura cuando se aplica entre la semana 32 y la 36 de gestación. La funcionaria aseguró además que no existen contraindicaciones para su aplicación.