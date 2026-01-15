Becas Progresar: requisitos para cobrar el 20% retenido en las modalidades Obligatorio y Superior

Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.

Becas Progresar El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos brinda apoyo para promover la formación académica y profesional.

Becas Progresar: cuáles son los requisitos para cobrar el 20% retenido

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero del 2026 el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025. Sin embargo, muchos estudiantes y beneficiarios de las Becas Progresar no lo recibieron y se preguntan los motivos.