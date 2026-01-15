Inicio Sociedad Becas Progresar
Becas Progresar: requisitos para cobrar el 20% retenido en las modalidades Obligatorio y Superior

El Ministerio de Capital Humano recuerda cuáles son los requisitos para cobrar el 20% retenido de las Becas Progresar en sus modalidades Obligatorio y Superior

Marcos Barrera
Marcos Barrera
En enero la ANSES empezó a pagar el 20% de retención a Becas Progresar 2025.

El Ministerio de Capital Humano les recuerda a los beneficiarios de las Becas Progresar cuáles son los requisitos que debieron cumplir los estudiantes para cobrar el 20% retenido por ANSES, durante el ciclo lectivo 2025, en sus diferentes modalidades Obligatorio y Superior.

Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.

Becas Progresar
El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos brinda apoyo para promover la formación académica y profesional.

Becas Progresar: cuáles son los requisitos para cobrar el 20% retenido

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero del 2026 el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025. Sin embargo, muchos estudiantes y beneficiarios de las Becas Progresar no lo recibieron y se preguntan los motivos.

Según lo dispuesto por la Resolución 388/2025, las exigencias para cobrar lo retenido durante el año, los estudiantes debieron cumplir con los siguientes puntos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.

Becas-Progresar-Obligatorio-actividades-de-extensión-formativa

Progresar Obligatorio:

  • Los estudiantes debieron haber participado al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025
  • No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación
  • La escuela debió validar la actividad (hasta el 30/12/2025) mediante un certificado subido por el estudiante a la plataforma del Progresar (hasta el 30/11/2025)

Progresar Superior:

  • Los postulantes a la beca en su carácter de ingresantes tenían que acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 80% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio del año en curso (solo primer año)
  • Los postulantes a la beca en calidad de estudiantes avanzados debían acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año vigente
  • No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo

Montos retenidos de las Becas Progresar

El monto de las Becas Progresar 2025 es de $35.000, de los cuales se retuvieron $7.000 mensualmente. El importe liquidado por ANSES bajo dicho concepto depende de la cantidad de cuotas regulares cobradas durante el ciclo lectivo.

Obligatorio:

  • Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas).
  • Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

Superior:

  • Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas).
  • Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).

