El Ministerio de Capital Humano les recuerda a los beneficiarios de las Becas Progresar cuáles son los requisitos que debieron cumplir los estudiantes para cobrar el 20% retenido por ANSES, durante el ciclo lectivo 2025, en sus diferentes modalidades Obligatorio y Superior.
Becas Progresar: requisitos para cobrar el 20% retenido en las modalidades Obligatorio y Superior
Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero del 2026 el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025. Sin embargo, muchos estudiantes y beneficiarios de las Becas Progresar no lo recibieron y se preguntan los motivos.
Según lo dispuesto por la Resolución 388/2025, las exigencias para cobrar lo retenido durante el año, los estudiantes debieron cumplir con los siguientes puntos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.
Progresar Obligatorio:
- Los estudiantes debieron haber participado al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025
- No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación
- La escuela debió validar la actividad (hasta el 30/12/2025) mediante un certificado subido por el estudiante a la plataforma del Progresar (hasta el 30/11/2025)
Progresar Superior:
- Los postulantes a la beca en su carácter de ingresantes tenían que acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 80% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio del año en curso (solo primer año)
- Los postulantes a la beca en calidad de estudiantes avanzados debían acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año vigente
- No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo
Montos retenidos de las Becas Progresar
El monto de las Becas Progresar 2025 es de $35.000, de los cuales se retuvieron $7.000 mensualmente. El importe liquidado por ANSES bajo dicho concepto depende de la cantidad de cuotas regulares cobradas durante el ciclo lectivo.
Obligatorio:
- Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas).
- Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).
Superior:
- Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas).
- Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).