Becas Progresar: se confirmó las fechas de cobro para enero de 2026

Las fechas de cobro de enero de 2026 de las Becas Progresar comienzan el próximo lunes 12 y se extiende hasta el viernes 16, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario.

Fechas de cobro del mes de enero:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 12 de enero

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 13 de enero

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 14 de enero

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 15 de enero

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 16 de enero

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.