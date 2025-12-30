Becas Progresar: Certificación Negativa actualizada permite saber el cobro de enero 2026

Los titulares del Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina), o conocido por su anterior nombre Becas Progresar, ya pueden consultar en ANSES la Certificación Negativa para saber si cobran el beneficio en enero de 2026.
Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
Becas Progresar: cómo hacer para saber si cobro en enero 2026
Los titulares de las Becas Progresar ya pueden consultar en Mi ANSES la Certificación Negativa. Para ello, se debe ingresar "PERIODO 12 al 12 del 2025" y el número de CUIL. Es importante remarcar que el periodo ingresado debe ser el de diciembre, ya que en enero se cobra lo del mes anterior teniendo en cuenta que se realiza a periodo vencido.
Si en la Certificación Negativa aparece en rojo la frase "REGISTRA LIQUIDACIONES DE BECAS PROGRESAR" es porque se cobra en enero (lo correspondiente a diciembre). Entre 8 y 10 de enero se actualiza el calendario con la fecha de pago en la página de ANSES.
En enero se paga la cuota diez de un total de 12.
Qué es la Certificación Negativa de ANSES
La Certificación Negativa es un documento emitido por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi, e informa si una persona está registrada en el sistema como beneficiaria de alguna prestación, en este caso el programa Becas Progresar.
Para realizar la consulta en la certificación negativa en Mi ANSES y saber si estás de alta para cobrar las Becas Progresar, se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi Anses y seleccionar la opción Certificación Negativa
- Elegir el período correspondiente
- Si la línea "Progresar" aparece resaltada en color rojo, significa que dieron de alta al estudiante
Montos de las Becas Progresar 2025
Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:
- 8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales
- 2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas
- 2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias
Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.