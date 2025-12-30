ANSES y un aviso urgente para AUH: importante cambio en la Libreta AUH

Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.

anses, auh.webp

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación

y dentro de las opciones elegir . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción " GENERAR LIBRETA " para descargar el formulario de la Libreta ( PS 1.47 )

" para descargar el formulario de la Libreta ( ) Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio

Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:

Formulario Libreta AUH

DNI del titular

DNI del niño.

Certificado de nacimiento del niño

Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

ANSES bono AUH y SUAF

Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH y cuánto tarda en cobrarse

La Libreta AUH es un bono que se compone por el 20% que ANSES retiene de los haberes de AUH de manera mensual. Todo este monto se entrega en un solo pago una vez que se aprueba la inscripción, aunque el valor siempre corresponde al año anterior, es decir, que en esta ocasión se paga lo del 2024.

ANSES tarda cerca de 60 días en acreditar el pago de la Libreta AUH, y los montos a pagar serán los siguientes:

$188.069,40 por menor y $612.401,00 por hijo con discapacidad.

ANSES, AUH

Cambios en la Libreta AUH: qué definió ANSES

Los beneficiarios de AUH que no se habían anotado a la Libreta AUH, para poder recibir todo el dinero que ANSES le retuvo durante el último año, tienen una chance más, a partir de una medida tomada por el organismo nacional y el gobierno de Javier Milei.

Se definió que el 31 de diciembre no sea el último día de inscripción para la Libreta AUH, y es que ANSES replicará la metodología de los últimos años, estirandose hasta el 31 de marzo del 2026.

Las condiciones y requisitos para cobrar el dinero retenido durante los 12 meses siguen siendo los mismos, solo se le da una posibilidad más a los beneficiarios de ANSES que no reunieron toda la documentación para este bono exclusivo de AUH.