ANSES: quiénes cobran esta semana del 29 de diciembre al 2 de enero

Según el calendario de pagos de diciembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los beneficiarios de los titulares de las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Este pago se extiende hasta el 12 de enero de 2026.

Los primeros pagos correspondientes al calendario de enero comienza el martes 6 con los desembolsos para los beneficiarios del programa "Desempleo Plan 2" para todas las terminaciones de DNI.

Luego, el viernes 9 inician los principales depósito con las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, las Pensiones No Contributivas y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

ANSES-quienes-cobran-después-del-fin-de-semana-extra-largo-1.jpg

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

Calendario de pagos de ANSES para esta semana

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de diciembre al 12 de enero de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas