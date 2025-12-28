La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará la última semana del año y los primeros días del 2026 con los depósitos del calendario de pagos de diciembre de 2025. Con las festividades en el medio, ¿quiénes cobran del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero?
Mientras que hasta el 12 de enero inclusive se terminarán de realizar los depósitos de aquellos titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que son de diciembre.
Y, los correspondientes pagos de enero comenzarán el martes 6 con los desembolsos para los beneficiarios del programa "Desempleo Plan 2" para todas las terminaciones de DNI.
ANSES: quiénes cobran esta semana del 29 de diciembre al 2 de enero
Según el calendario de pagos de diciembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los beneficiarios de los titulares de las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Este pago se extiende hasta el 12 de enero de 2026.
Los primeros pagos correspondientes al calendario de enero comienza el martes 6 con los desembolsos para los beneficiarios del programa "Desempleo Plan 2" para todas las terminaciones de DNI.
Luego, el viernes 9 inician los principales depósito con las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, las Pensiones No Contributivas y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
Calendario de pagos de ANSES para esta semana
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de diciembre al 12 de enero de 2025
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de diciembre al 12 de enero de 2025