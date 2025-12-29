ANSES: cuánto va a cobrar un jubilado en enero y por qué será menos que en diciembre

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.

ANSES, jubilados (2)

ANSES: cuánto van a cobrar los jubilados en enero 2026

Según lo confirmado por ANSES, los jubilados van a cobrar en enero con un aumento del 2,47%. Además, se volverá a pagar el bono de $70.000 a aquellos que cobran la mínima. Sin embargo, ganarán menos que lo cobrado en diciembre.

Desde ANSES explicaron que esto se debe a que en diciembre los jubilados también recibieron el aguinaldo, por lo que tuvieron un extra correspondiente al 50% de la jubilación.

Esto significa que, en enero, un jubilado va a cobrar $419.299,32, como mínimo. Esta cifra proviene del bono de $70.000 más los $349.299,32 que corresponden a la jubilación mínima.