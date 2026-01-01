El Ministerio de Capital Humano les recuerda a titulares de las Becas Progresar, en su modalidad "Obligatorio", que van a cobrar en enero del 2026 y cuáles son las cuotas que aún deben recibir dependiendo del momento en el que realizaron su inscripción en el 2025 (marzo o agosto).
Becas Progresar: qué cuota se cobra en enero y qué resta cobrar en la modalidad "Obligatorio"
Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
Becas Progresar "Obligatorio": qué cuota se cobra en enero
Aquellos beneficiarios de las Becas Progresar, en su modalidad "Obligatorio", que se inscribieron en marzo del 2025 van a cobrar en enero del nuevo año la cuota 10 (de un total de 12). Mientras que los titulares que recibieron el alta en agosto, reciben el monto de la cuota 5 (de un total de 6).
En ambos casos tienen un monto de $35.000 y no se retiene el 20% ya que son cuotas estímulos por participación en actividades formativas de extensión.
Para aquellos que no subieron el certificado, no van a cobrar la cuota estímulo. Por otro lado, tampoco se deposita en los casos que si lo subieron, pero la escuela no lo válido (certificó).
Becas Progresar: qué resta cobrar en la modalidad "Obligatorio"
De cara a lo que todavía deben cobrar los titulares de las Becas Progresar en su modalidad "Obligatorio", también depende de la fecha en la que se inscribieron:
- Inscriptos en marzo del 2025: restan cobrar las cuotas 11 (en febrero) y 12 (en marzo), por $ 35.000 (es decir, sin la retención del 20 %).
- Inscriptos en agosto del 2025: resta cobrar la cuota 6 (en febrero)
Son cuotas estímulo por rendimiento académico, por no adeudar materias del año en curso, como así tampoco de años anteriores al momento de finalizar el ciclo lectivo vigente, explica el Ministerio de Capital Humano.
Montos de las Becas Progresar 2025
Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:
- 8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales
- 2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas
- 2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias
Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.