Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia después de recibir 36 denuncias de vecinos

guaymallen pirotecnia (1) La pirotecnia que secuestró el personal de la Comuna de Guaymallén. Foto: gentileza Guaymallén

Los controles de los inspectores

El operativo fue ejecutado por personal municipal, acompañado por la Policía, y se activó a partir de los reclamos recibidos a través de Defensa Civil, el CEO y GINA, la línea habilitada de la comuna. Del total de denuncias, la mayoría arrojó resultado positivo tras la verificación de los inspectores.

Los controles se focalizaron en diversas zonas, incluyendo Rodeo de la Cruz, Belgrano, San José, Pedro Molina, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno, Los Corralitos y La Primavera.

La mercadería incautada fue trasladada a la repartición correspondiente de la Policía, donde quedará bajo resguardo definitivo, siguiendo los protocolos establecidos.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de control y respuesta rápida, diseñada para proteger la seguridad de los vecinos, prevenir accidentes y asegurar el cumplimiento de las normativas, especialmente en fechas clave.

Se recordó a los vecinos la importancia de realizar denuncias ante situaciones irregulares, destacando que el trabajo conjunto es esencial para mejorar la seguridad y la transparencia. Para facilitar la participación, se mantiene habilitado un formulario digital de reclamos y denuncias a través de la plataforma MuniDigital.

perro, pirotecnia, año nuevo Las mascotas sufren los ruidos que causa la pirotecnia.

¿Qué dice la ordenanza de Guaymallén?

Desde el 1 de diciembre de 2018, está prohibida en todo el departamento de Guaymallén la:

Fabricación

Comercialización

Almacenamiento

Transporte

Distribución

Uso particular de artículos de pirotecnia o artificios pirotécnicos

¿Por qué está prohibida la pirotecnia?

Los fundamentos de la ordenanza son los siguientes: