Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia después de recibir 36 denuncias de vecinos

La Municipalidad de Guaymallén, con el apoyo de efectivos policiales, incautó 100 kilogramos de pirotecnia ilegal durante un amplio operativo de control desplegado en distintos distritos del departamento. El procedimiento se realizó en respuesta a 36 denuncias de vecinos que alertaron sobre la situación en la previa al Año Nuevo.
A pesar de estar prohibida, las personas siguen comprando y usando pirotecnia para las fiestas. Cualquiera lo pudo haber comprobado en Navidad y en la noche de fin de año. Incluso las guardias de los hospitales no dejan de recibir heridos por esta causa durante estas fechas.
Según la normativa vigente, las sanciones por cualquier tipo de comercialización de pirotecnia pueden alcanzar hasta 5.000 UTM, con un valor actual de $130 por unidad, lo que equivale a un monto máximo de $650.000 (desde el 1 de enero se actualizó el valor de la UTM).
Los controles de los inspectores
El operativo fue ejecutado por personal municipal, acompañado por la Policía, y se activó a partir de los reclamos recibidos a través de Defensa Civil, el CEO y GINA, la línea habilitada de la comuna. Del total de denuncias, la mayoría arrojó resultado positivo tras la verificación de los inspectores.
Los controles se focalizaron en diversas zonas, incluyendo Rodeo de la Cruz, Belgrano, San José, Pedro Molina, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno, Los Corralitos y La Primavera.
La mercadería incautada fue trasladada a la repartición correspondiente de la Policía, donde quedará bajo resguardo definitivo, siguiendo los protocolos establecidos.
Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de control y respuesta rápida, diseñada para proteger la seguridad de los vecinos, prevenir accidentes y asegurar el cumplimiento de las normativas, especialmente en fechas clave.
Se recordó a los vecinos la importancia de realizar denuncias ante situaciones irregulares, destacando que el trabajo conjunto es esencial para mejorar la seguridad y la transparencia. Para facilitar la participación, se mantiene habilitado un formulario digital de reclamos y denuncias a través de la plataforma MuniDigital.
¿Qué dice la ordenanza de Guaymallén?
Desde el 1 de diciembre de 2018, está prohibida en todo el departamento de Guaymallén la:
-
Fabricación
-
Comercialización
-
Almacenamiento
-
Transporte
-
Distribución
-
Uso particular de artículos de pirotecnia o artificios pirotécnicos
¿Por qué está prohibida la pirotecnia?
Los fundamentos de la ordenanza son los siguientes:
-
Contaminación sonora: los ruidos de la pirotecnia superan ampliamente los 90 decibeles, límite aceptable para la salud. Muchos productos superan los 120 decibeles, lo que provoca dolor y lesiones irreversibles en el oído.
Impacto en la salud: las explosiones pueden causar trauma acústico, con daños permanentes a nivel nervioso.
Personas con autismo y sensibilidad auditiva: el estruendo puede vivirse como una situación catastrófica, generando crisis, llanto, berrinches o incluso autolesiones.
Daño a la fauna: el ruido genera estrés severo en animales.
Riesgo ambiental: en zonas cercanas a espacios naturales, la pirotecnia representa un alto riesgo de incendios forestales.
Contaminación química: los efectos visuales se logran con mezclas de compuestos químicos que contaminan el ambiente.