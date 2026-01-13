Inicio Ovación Fútbol Gustavo Costas
El dardo de Gustavo Costas a River en medio de la pretemporada de Racing: "Parecía que..."

Gustavo Costas habló en medio de la pretemporada y aprovechó para chicanear al elenco de Núñez, quien se ha mostrado interesado en sus futbolistas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Luego de una temporada en la fue protagonista tanto a nivel nacional como internacional, Gustavo Costas se ilusiona con seguir elevando la vara de Racing. El elenco de Avellaneda viene de ser semifinalista de la Copa Libertadores, subcampeón del torneo Clausura y campeón de la Recopa Sudamericana.

En este contexto, y en medio de los trabajos para un exigente año, el ídolo de la Academia enfrentó los micrófonos y habló de todo. Además de mostrarse feliz por el presente del equipo, el entrenador aprovechó para chicanear a River, quien se ha mostrado interesado en sus jugadores.

La palabra de Gustavo Costas sobre la pretemporada de Racing

Para graficar el gran presente que atraviesa la institución, Gustavo Costas comparó este mercado de pases con lo que sucedía años atrás: "Antes era difícil que los jugadores quisieran venir. Hoy llamás y quieren venir todos”.

“Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada. Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores”, resaltó el director técnico de Racing sobre cómo sus dirigidos encararon los trabajos previos al inicio de la competencia.

Sobre esta misma temática el ídolo del club completó: “Se trabajó muy bien, el grupo sigue creciendo y los chicos dieron todo. Entrenaron al cien por ciento en todas las prácticas y eso nos dejó muy conformes”.

Al ser consultado sobre el nivel de sus futbolistas y el interés que River ha demostrado en ellos, aseguró: “A mí no me dijeron nada, pero viste cómo es esto: aparecen cosas por todos lados. Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”.

“Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”, completó Gustavo Costas entre risas, dejando atrás lo sucedido con la salida de Maxi Salas.

Para culminar, el DT de Racing resaltó algunos niveles individuales: "Tenemos jugadores buenos, como Cambeses, como Rojas… y eso es mérito de ellos. Los chicos se lo ganaron solos, con trabajo y rendimiento. Como Sosa, como García Basso… todo es parte de un proceso”.

