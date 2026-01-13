El dardo de Gustavo Costas a River en medio de la pretemporada de Racing: "Parecía que..."

“Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada. Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores”, resaltó el director técnico de Racing sobre cómo sus dirigidos encararon los trabajos previos al inicio de la competencia.

Sobre esta misma temática el ídolo del club completó: “Se trabajó muy bien, el grupo sigue creciendo y los chicos dieron todo. Entrenaron al cien por ciento en todas las prácticas y eso nos dejó muy conformes”.

Al ser consultado sobre el nivel de sus futbolistas y el interés que River ha demostrado en ellos, aseguró: “A mí no me dijeron nada, pero viste cómo es esto: aparecen cosas por todos lados. Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”.

Gustavo Costas, en exclusiva en TyC Sports, se refirió a los rumores del mercado de pases. pic.twitter.com/GY6CJydfXM — TyC Sports (@TyCSports) January 13, 2026

“Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”, completó Gustavo Costas entre risas, dejando atrás lo sucedido con la salida de Maxi Salas.

Para culminar, el DT de Racing resaltó algunos niveles individuales: "Tenemos jugadores buenos, como Cambeses, como Rojas… y eso es mérito de ellos. Los chicos se lo ganaron solos, con trabajo y rendimiento. Como Sosa, como García Basso… todo es parte de un proceso”.